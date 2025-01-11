Wrapped XTZ 圖標

Wrapped XTZ 價格 (WXTZ)

USD

Wrapped XTZ (WXTZ) 實時價格圖表

$1.27
$1.27$1.27
-0.50%(1D)

今天 Wrapped XTZ (WXTZ) 的價格

今天 Wrapped XTZ (WXTZ) 的實時價格爲 1.27 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WXTZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped XTZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 203.78K USD
- Wrapped XTZ 當天價格變化爲 -0.53%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped XTZ (WXTZ) 價格表現 USD

今天內，Wrapped XTZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006833313049075
在過去30天內，Wrapped XTZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2088328310
在過去60天內，Wrapped XTZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8711411330
在過去90天內，Wrapped XTZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.006833313049075-0.53%
30天$ -0.2088328310-16.44%
60天$ +0.8711411330+68.59%
90天$ 0--

Wrapped XTZ (WXTZ) 價格分析

Wrapped XTZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

-0.26%

-0.53%

-12.37%

Wrapped XTZ (WXTZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 203.78K
$ 203.78K$ 203.78K

0.00
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什麼是Wrapped XTZ (WXTZ)

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大家還在問：關於 Wrapped XTZ (WXTZ) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WXTZ 兌換爲當地貨幣

1 WXTZ 兌換 AUD
A$2.0574
1 WXTZ 兌換 GBP
1.0287
1 WXTZ 兌換 EUR
1.2319
1 WXTZ 兌換 USD
$1.27
1 WXTZ 兌換 MYR
RM5.7023
1 WXTZ 兌換 TRY
44.9834
1 WXTZ 兌換 JPY
¥200.2409
1 WXTZ 兌換 RUB
129.0701
1 WXTZ 兌換 INR
109.4613
1 WXTZ 兌換 IDR
Rp20,819.6688
1 WXTZ 兌換 PHP
74.93
1 WXTZ 兌換 EGP
￡E.64.1731
1 WXTZ 兌換 BRL
R$7.7724
1 WXTZ 兌換 CAD
C$1.8288
1 WXTZ 兌換 BDT
154.9146
1 WXTZ 兌換 NGN
1,968.9826
1 WXTZ 兌換 UAH
53.6956
1 WXTZ 兌換 VES
Bs67.31
1 WXTZ 兌換 PKR
Rs353.6569
1 WXTZ 兌換 KZT
670.179
1 WXTZ 兌換 THB
฿44.0436
1 WXTZ 兌換 TWD
NT$42.0497
1 WXTZ 兌換 CHF
Fr1.1557
1 WXTZ 兌換 HKD
HK$9.8806
1 WXTZ 兌換 MAD
.د.م12.7508