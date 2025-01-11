Wrapped SEI 圖標

Wrapped SEI 價格 (WSEI)

USD

Wrapped SEI (WSEI) 實時價格圖表

$0.383503
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-2.30%(1D)

今天 Wrapped SEI (WSEI) 的價格

今天 Wrapped SEI (WSEI) 的實時價格爲 0.383503 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WSEI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped SEI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.49M USD
- Wrapped SEI 當天價格變化爲 -2.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped SEI (WSEI) 價格表現 USD

今天內，Wrapped SEI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091093790765163
在過去30天內，Wrapped SEI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1534528962
在過去60天內，Wrapped SEI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0912776257
在過去90天內，Wrapped SEI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09962679421653013

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0091093790765163-2.32%
30天$ -0.1534528962-40.01%
60天$ -0.0912776257-23.80%
90天$ -0.09962679421653013-20.62%

Wrapped SEI (WSEI) 價格分析

Wrapped SEI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.37289
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$ 0.39381
$ 0.39381$ 0.39381

$ 0.74062
$ 0.74062$ 0.74062

-0.65%

-2.32%

-15.99%

Wrapped SEI (WSEI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.49M
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0.00
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什麼是Wrapped SEI (WSEI)

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Wrapped SEI (WSEI) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped SEI (WSEI) 的其他問題

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WSEI 兌換爲當地貨幣

1 WSEI 兌換 AUD
A$0.62127486
1 WSEI 兌換 GBP
0.31063743
1 WSEI 兌換 EUR
0.37199791
1 WSEI 兌換 USD
$0.383503
1 WSEI 兌換 MYR
RM1.72192847
1 WSEI 兌換 TRY
13.58367626
1 WSEI 兌換 JPY
¥60.46691801
1 WSEI 兌換 RUB
38.97540989
1 WSEI 兌換 INR
33.05412357
1 WSEI 兌換 IDR
Rp6,286.93342032
1 WSEI 兌換 PHP
22.626677
1 WSEI 兌換 EGP
￡E.19.37840659
1 WSEI 兌換 BRL
R$2.34703836
1 WSEI 兌換 CAD
C$0.55224432
1 WSEI 兌換 BDT
46.77969594
1 WSEI 兌換 NGN
594.57538114
1 WSEI 兌換 UAH
16.21450684
1 WSEI 兌換 VES
Bs20.325659
1 WSEI 兌換 PKR
Rs106.79408041
1 WSEI 兌換 KZT
202.3745331
1 WSEI 兌換 THB
฿13.29988404
1 WSEI 兌換 TWD
NT$12.69778433
1 WSEI 兌換 CHF
Fr0.34898773
1 WSEI 兌換 HKD
HK$2.98365334
1 WSEI 兌換 MAD
.د.م3.85037012