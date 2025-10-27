Wrapped RBNT（WRBNT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00633053 $ 0.00633053 $ 0.00633053 24H最低價 $ 0.00652304 $ 0.00652304 $ 0.00652304 24H最高價 24H最低價 $ 0.00633053$ 0.00633053 $ 0.00633053 24H最高價 $ 0.00652304$ 0.00652304 $ 0.00652304 歷史最高 $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 最低價 $ 0.00621183$ 0.00621183 $ 0.00621183 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +1.24% 漲跌幅（7D） -13.14% 漲跌幅（7D） -13.14%

Wrapped RBNT（WRBNT）目前實時價格為 $0.0065053。過去 24 小時內，WRBNT 的交易價格在 $ 0.00633053 至 $ 0.00652304 之間波動，市場活躍度顯著。WRBNT 的歷史最高價為 $ 0.03076976，歷史最低價為 $ 0.00621183。

從短期表現來看，WRBNT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +1.24%，過去 7 天內累計變動為 -13.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped RBNT（WRBNT）市場資訊

市值 $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M 流通量 895.03M 895.03M 895.03M 總供應量 1,683,437,902.985762 1,683,437,902.985762 1,683,437,902.985762

Wrapped RBNT 的目前市值為 $ 5.82M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WRBNT 的流通量為 895.03M，總供應量是 1683437902.985762，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.95M。