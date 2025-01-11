Wrapped POL 圖標

Wrapped POL 價格 (WPOL)

USD

Wrapped POL (WPOL) 實時價格圖表

$0.452936
$0.452936$0.452936
-2.00%(1D)

今天 Wrapped POL (WPOL) 的價格

今天 Wrapped POL (WPOL) 的實時價格爲 0.453019 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WPOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped POL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.57M USD
- Wrapped POL 當天價格變化爲 -1.99%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped POL (WPOL) 價格表現 USD

今天內，Wrapped POL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0092179345508126
在過去30天內，Wrapped POL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1395377798
在過去60天內，Wrapped POL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0267066478
在過去90天內，Wrapped POL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0840654950337107

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0092179345508126-1.99%
30天$ -0.1395377798-30.80%
60天$ +0.0267066478+5.90%
90天$ +0.0840654950337107+22.78%

Wrapped POL (WPOL) 價格分析

Wrapped POL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.446449
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$ 0.463759
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$ 2.91
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-0.62%

-1.99%

-13.83%

Wrapped POL (WPOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 21.57M
$ 21.57M$ 21.57M

0.00
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什麼是Wrapped POL (WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped POL (WPOL) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped POL (WPOL) 的其他問題

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WPOL 兌換爲當地貨幣

1 WPOL 兌換 AUD
A$0.73389078
1 WPOL 兌換 GBP
0.36694539
1 WPOL 兌換 EUR
0.43942843
1 WPOL 兌換 USD
$0.453019
1 WPOL 兌換 MYR
RM2.03405531
1 WPOL 兌換 TRY
16.04593298
1 WPOL 兌換 JPY
¥71.42750573
1 WPOL 兌換 RUB
46.04032097
1 WPOL 兌換 INR
39.04570761
1 WPOL 兌換 IDR
Rp7,426.53979536
1 WPOL 兌換 PHP
26.728121
1 WPOL 兌換 EGP
￡E.22.89105007
1 WPOL 兌換 BRL
R$2.77247628
1 WPOL 兌換 CAD
C$0.65234736
1 WPOL 兌換 BDT
55.25925762
1 WPOL 兌換 NGN
702.35159722
1 WPOL 兌換 UAH
19.15364332
1 WPOL 兌換 VES
Bs24.010007
1 WPOL 兌換 PKR
Rs126.15220093
1 WPOL 兌換 KZT
239.0581263
1 WPOL 兌換 THB
฿15.71069892
1 WPOL 兌換 TWD
NT$14.99945909
1 WPOL 兌換 CHF
Fr0.41224729
1 WPOL 兌換 HKD
HK$3.52448782
1 WPOL 兌換 MAD
.د.م4.54831076