Wrapped OETH 價格 (WOETH)
今天 Wrapped OETH (WOETH) 的實時價格爲 2,934.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WOETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped OETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.60 USD
- Wrapped OETH 當天價格變化爲 -1.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -57.45509847638。
在過去30天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -583.5722798240。
在過去60天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -971.9084047200。
在過去90天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -704.247211139886。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -57.45509847638
|-1.92%
|30天
|$ -583.5722798240
|-19.88%
|60天
|$ -971.9084047200
|-33.12%
|90天
|$ -704.247211139886
|-19.35%
Wrapped OETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.56%
-1.92%
-6.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.
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|1 WOETH 兌換 AUD
A$4,636.2256
|1 WOETH 兌換 GBP
￡2,347.456
|1 WOETH 兌換 EUR
€2,816.9472
|1 WOETH 兌換 USD
$2,934.32
|1 WOETH 兌換 MYR
RM13,087.0672
|1 WOETH 兌換 TRY
₺105,723.5496
|1 WOETH 兌換 JPY
¥447,161.0248
|1 WOETH 兌換 RUB
₽281,283.9152
|1 WOETH 兌換 INR
₹254,640.2896
|1 WOETH 兌換 IDR
Rp48,103,598.8608
|1 WOETH 兌換 PHP
₱170,601.3648
|1 WOETH 兌換 EGP
￡E.148,036.444
|1 WOETH 兌換 BRL
R$16,901.6832
|1 WOETH 兌換 CAD
C$4,196.0776
|1 WOETH 兌換 BDT
৳356,402.5072
|1 WOETH 兌換 NGN
₦4,412,483.7
|1 WOETH 兌換 UAH
₴122,331.8008
|1 WOETH 兌換 VES
Bs176,059.2
|1 WOETH 兌換 PKR
Rs818,704.6232
|1 WOETH 兌換 KZT
₸1,484,971.3224
|1 WOETH 兌換 THB
฿100,030.9688
|1 WOETH 兌換 TWD
NT$96,363.0688
|1 WOETH 兌換 CHF
Fr2,670.2312
|1 WOETH 兌換 HKD
HK$22,858.3528
|1 WOETH 兌換 MAD
.د.م29,460.5728