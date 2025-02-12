Wrapped OETH 圖標

Wrapped OETH 價格 (WOETH)

USD

Wrapped OETH (WOETH) 實時價格圖表

$2,940.17
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-1.90%(1D)

今天 Wrapped OETH (WOETH) 的價格

今天 Wrapped OETH (WOETH) 的實時價格爲 2,934.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WOETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped OETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.60 USD
- Wrapped OETH 當天價格變化爲 -1.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped OETH (WOETH) 價格表現 USD

今天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -57.45509847638
在過去30天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -583.5722798240
在過去60天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -971.9084047200
在過去90天內，Wrapped OETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -704.247211139886

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -57.45509847638-1.92%
30天$ -583.5722798240-19.88%
60天$ -971.9084047200-33.12%
90天$ -704.247211139886-19.35%

Wrapped OETH (WOETH) 價格分析

Wrapped OETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,939.98
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$ 3,044.26
$ 3,044.26$ 3,044.26

$ 4,553.53
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-0.56%

-1.92%

-6.72%

Wrapped OETH (WOETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.60
$ 32.60$ 32.60

0.00
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什麼是Wrapped OETH (WOETH)

Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.

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Wrapped OETH (WOETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped OETH (WOETH) 的其他問題

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WOETH 兌換爲當地貨幣

1 WOETH 兌換 AUD
A$4,636.2256
1 WOETH 兌換 GBP
2,347.456
1 WOETH 兌換 EUR
2,816.9472
1 WOETH 兌換 USD
$2,934.32
1 WOETH 兌換 MYR
RM13,087.0672
1 WOETH 兌換 TRY
105,723.5496
1 WOETH 兌換 JPY
¥447,161.0248
1 WOETH 兌換 RUB
281,283.9152
1 WOETH 兌換 INR
254,640.2896
1 WOETH 兌換 IDR
Rp48,103,598.8608
1 WOETH 兌換 PHP
170,601.3648
1 WOETH 兌換 EGP
￡E.148,036.444
1 WOETH 兌換 BRL
R$16,901.6832
1 WOETH 兌換 CAD
C$4,196.0776
1 WOETH 兌換 BDT
356,402.5072
1 WOETH 兌換 NGN
4,412,483.7
1 WOETH 兌換 UAH
122,331.8008
1 WOETH 兌換 VES
Bs176,059.2
1 WOETH 兌換 PKR
Rs818,704.6232
1 WOETH 兌換 KZT
1,484,971.3224
1 WOETH 兌換 THB
฿100,030.9688
1 WOETH 兌換 TWD
NT$96,363.0688
1 WOETH 兌換 CHF
Fr2,670.2312
1 WOETH 兌換 HKD
HK$22,858.3528
1 WOETH 兌換 MAD
.د.م29,460.5728