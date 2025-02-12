Wrapped KCS 價格 (WKCS)
今天 Wrapped KCS (WKCS) 的實時價格爲 12.14 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WKCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped KCS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.18K USD
- Wrapped KCS 當天價格變化爲 -1.80%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped KCS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.22370856215242。
在過去30天內，Wrapped KCS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0805765440。
在過去60天內，Wrapped KCS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2761568000。
在過去90天內，Wrapped KCS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.29217346751455。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.22370856215242
|-1.80%
|30天
|$ +1.0805765440
|+8.90%
|60天
|$ -1.2761568000
|-10.51%
|90天
|$ +1.29217346751455
|+11.91%
Wrapped KCS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
-1.80%
-5.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Wrapped Kucoin Token is the KRC-20 wrapped version of the Kucoin Token (KCS) used in Kucoin Community Chain (KCC).
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|1 WKCS 兌換 AUD
A$19.3026
|1 WKCS 兌換 GBP
￡9.712
|1 WKCS 兌換 EUR
€11.6544
|1 WKCS 兌換 USD
$12.14
|1 WKCS 兌換 MYR
RM54.2658
|1 WKCS 兌換 TRY
₺438.254
|1 WKCS 兌換 JPY
¥1,864.4612
|1 WKCS 兌換 RUB
₽1,142.6168
|1 WKCS 兌換 INR
₹1,053.9948
|1 WKCS 兌換 IDR
Rp199,016.3616
|1 WKCS 兌換 PHP
₱706.1838
|1 WKCS 兌換 EGP
￡E.615.3766
|1 WKCS 兌換 BRL
R$69.9264
|1 WKCS 兌換 CAD
C$17.2388
|1 WKCS 兌換 BDT
৳1,469.547
|1 WKCS 兌換 NGN
₦18,228.21
|1 WKCS 兌換 UAH
₴506.1166
|1 WKCS 兌換 VES
Bs728.4
|1 WKCS 兌換 PKR
Rs3,387.1814
|1 WKCS 兌換 KZT
₸6,121.9592
|1 WKCS 兌換 THB
฿413.974
|1 WKCS 兌換 TWD
NT$398.799
|1 WKCS 兌換 CHF
Fr11.0474
|1 WKCS 兌換 HKD
HK$94.5706
|1 WKCS 兌換 MAD
.د.م121.5214