Wrapped IoTex 圖標

Wrapped IoTex 價格 (WIOTX)

USD

Wrapped IoTex (WIOTX) 實時價格圖表

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-2.50%(1D)

今天 Wrapped IoTex (WIOTX) 的價格

今天 Wrapped IoTex (WIOTX) 的實時價格爲 0.03674991 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WIOTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped IoTex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 290.96K USD
- Wrapped IoTex 當天價格變化爲 -2.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped IoTex (WIOTX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped IoTex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00094415576278346
在過去30天內，Wrapped IoTex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103909672
在過去60天內，Wrapped IoTex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0066730192
在過去90天內，Wrapped IoTex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00351781472946796

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00094415576278346-2.50%
30天$ -0.0103909672-28.27%
60天$ -0.0066730192-18.15%
90天$ -0.00351781472946796-8.73%

Wrapped IoTex (WIOTX) 價格分析

Wrapped IoTex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03637649
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$ 0.03893531
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$ 0.273365
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-0.10%

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-16.81%

Wrapped IoTex (WIOTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 290.96K
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什麼是Wrapped IoTex (WIOTX)

Wrapped IoTex on IoTex chain

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Wrapped IoTex (WIOTX) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped IoTex (WIOTX) 的其他問題

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WIOTX 兌換爲當地貨幣

1 WIOTX 兌換 AUD
A$0.0595348542
1 WIOTX 兌換 GBP
0.0297674271
1 WIOTX 兌換 EUR
0.0356474127
1 WIOTX 兌換 USD
$0.03674991
1 WIOTX 兌換 MYR
RM0.1650070959
1 WIOTX 兌換 TRY
1.3016818122
1 WIOTX 兌換 JPY
¥5.7943583097
1 WIOTX 兌換 RUB
3.7348933533
1 WIOTX 兌換 INR
3.1674747429
1 WIOTX 兌換 IDR
Rp602.4574445904
1 WIOTX 兌換 PHP
2.16824469
1 WIOTX 兌換 EGP
￡E.1.8569729523
1 WIOTX 兌換 BRL
R$0.2249094492
1 WIOTX 兌換 CAD
C$0.0529198704
1 WIOTX 兌換 BDT
4.4827540218
1 WIOTX 兌換 NGN
56.9763254658
1 WIOTX 兌換 UAH
1.5537861948
1 WIOTX 兌換 VES
Bs1.94774523
1 WIOTX 兌換 PKR
Rs10.2337474377
1 WIOTX 兌換 KZT
19.392927507
1 WIOTX 兌換 THB
฿1.2744868788
1 WIOTX 兌換 TWD
NT$1.2167895201
1 WIOTX 兌換 CHF
Fr0.0334424181
1 WIOTX 兌換 HKD
HK$0.2859142998
1 WIOTX 兌換 MAD
.د.م0.3689690964