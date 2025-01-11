Wrapped CORE 圖標

Wrapped CORE 價格 (WCORE)

USD

Wrapped CORE (WCORE) 實時價格圖表

$1.016
$1.016$1.016
-0.40%(1D)

今天 Wrapped CORE (WCORE) 的價格

今天 Wrapped CORE (WCORE) 的實時價格爲 1.016 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped CORE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.02M USD
- Wrapped CORE 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 WCORE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WCORE 價格信息的首選平臺。

Wrapped CORE (WCORE) 價格表現 USD

今天內，Wrapped CORE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004239405672059
在過去30天內，Wrapped CORE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2285728728
在過去60天內，Wrapped CORE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0667229552
在過去90天內，Wrapped CORE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0922972955396873

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.004239405672059-0.41%
30天$ -0.2285728728-22.49%
60天$ -0.0667229552-6.56%
90天$ +0.0922972955396873+9.99%

Wrapped CORE (WCORE) 價格分析

Wrapped CORE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.9821
$ 0.9821$ 0.9821

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

+0.02%

-0.41%

-14.53%

Wrapped CORE (WCORE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

0.00
0.00 0.00

什麼是Wrapped CORE (WCORE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped CORE (WCORE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped CORE (WCORE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WCORE 兌換爲當地貨幣

1 WCORE 兌換 AUD
A$1.64592
1 WCORE 兌換 GBP
0.82296
1 WCORE 兌換 EUR
0.98552
1 WCORE 兌換 USD
$1.016
1 WCORE 兌換 MYR
RM4.56184
1 WCORE 兌換 TRY
35.98672
1 WCORE 兌換 JPY
¥160.19272
1 WCORE 兌換 RUB
103.25608
1 WCORE 兌換 INR
87.56904
1 WCORE 兌換 IDR
Rp16,655.73504
1 WCORE 兌換 PHP
59.944
1 WCORE 兌換 EGP
￡E.51.33848
1 WCORE 兌換 BRL
R$6.21792
1 WCORE 兌換 CAD
C$1.46304
1 WCORE 兌換 BDT
123.93168
1 WCORE 兌換 NGN
1,575.18608
1 WCORE 兌換 UAH
42.95648
1 WCORE 兌換 VES
Bs53.848
1 WCORE 兌換 PKR
Rs282.92552
1 WCORE 兌換 KZT
536.1432
1 WCORE 兌換 THB
฿35.23488
1 WCORE 兌換 TWD
NT$33.63976
1 WCORE 兌換 CHF
Fr0.92456
1 WCORE 兌換 HKD
HK$7.90448
1 WCORE 兌換 MAD
.د.م10.20064