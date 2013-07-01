恆星幣實時價格 (XLM)
恆星幣 (XLM) 今日實時價格為 NT$ 0.1588，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 XLM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1588 每 XLM。
恆星幣 目前市值在 NT$ 5.36B 排名第 #15，流通供應量為 33.77B XLM。過去 24 小時內，XLM 的交易價格在 NT$ 0.1583（低點）和 NT$ 0.1611（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.983083140850067276，而歷史最低價為 NT$ 0.0392181169753894772。
短期表現方面，XLM 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 -0.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 583.57K。
No.15
67.53%
0.28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
恆星幣 的目前市值為 NT$ 5.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 583.57K。XLM 的流通量為 33.77B，總供應量是 50001786839.91258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.94B。
-0.57%
-0.37%
-0.94%
-0.94%
跟蹤 恆星幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.018848
|-0.37%
|30天
|NT$ -0.0274
|-14.72%
|60天
|NT$ -0.0659
|-29.33%
|90天
|NT$ +0.0065
|+4.26%
今天，XLM 記錄了 NT$ -0.018848 (-0.37%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0274 (-14.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，XLM 的變化為 NT$ -0.0659 (-29.33%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0065 (+4.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 XLM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
XLM_USDT在4小時周期內運行於0.1593價格位。價格位於S1支撐點0.15871與中樞0.16009之間。當前結構處於區間震盪層級，多空雙方在樞軸附近呈現平衡態勢。指標系統呈現一致的偏多排列，MA組與EMA組均發出買入信號，MACD形成金叉形態，RSI則處於中性區域。快慢指標方向出現分層現象，動能分布未呈現極端集中的特徵，波動率維持正常水平。近端上方阻力位於R1點位0.16104，該價格距離現價約為1.1%；下方近端支撐位於S1點位0.15871，該價格距離現價約為0.4%。遠端參考價格分別為R2點位0.16242及S2點位0.15776，價格目前正於這些關鍵節點之間運行。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，恆星幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Stellar Lumens (XLM) 是一種在 Stellar 網絡上運行的數字加密貨幣，該網絡是一個基於區塊鏈的平台，便於跨境傳輸數字資產。XLM 的主要目的是作為 Stellar 網絡的橋樑貨幣，使用者可以快速且低成本地進行多種貨幣的交易。Stellar 網絡使用一種名為 Stellar Consensus Protocol (SCP) 的共識協議，與傳統的銀行系統相比，它可以實現更快的交易時間和更低的費用。XLM 通常用於匯款、小額支付，以及為銀行服務不足的人提供服務，這符合 Stellar 的使命，即為所有人提供金融服務的公平機會。
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恒星（Stellar）是Mt-Gox和Ripple原創始人McCaleb最近推出的新的類似於Ripple的新的支付系統。恒星發展基金會的執行董事喬伊斯金表示，恒星將作為法幣和數字貨幣之間的一座橋樑，這是數字貨幣被主流用戶所採用的關鍵。這個新出的平臺是一個數字貨幣與法定貨幣之間傳輸的去中心化網關。與瑞波幣和比特幣一樣，恒星也將設有自己的數字貨幣，恒星幣（Stellar）。恒星幣所創建的網路和Ripple支付網路功能一樣，能夠通過其轉賬任意一種貨幣，包括美元、歐元、人民幣、日元或者比特幣，簡便易行快捷，它依託比特幣區塊鏈技術，可以在2-5秒內連接世界上的180種貨幣，連接銀行、支付系統以及廣大民眾，減少跨境支付帶來的交易費用和時間延遲。
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|時間 (UTC+8)
|類型
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