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恆星幣 目前實時價格為 0.1588 TWD。XLM 市值為 5,362,404,359.633589352 TWD。追蹤台灣的 XLM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！恆星幣 目前實時價格為 0.1588 TWD。XLM 市值為 5,362,404,359.633589352 TWD。追蹤台灣的 XLM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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恆星幣 圖標

恆星幣實時價格 (XLM)

1 XLM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$5.075248
NT$5.075248NT$5.075248
-0.37%1D
TWD
恆星幣 (XLM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:04:53 (UTC+8)

恆星幣 今日價格

恆星幣 (XLM) 今日實時價格為 NT$ 0.1588，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 XLM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1588 每 XLM。

恆星幣 目前市值在 NT$ 5.36B 排名第 #15，流通供應量為 33.77B XLM。過去 24 小時內，XLM 的交易價格在 NT$ 0.1583（低點）和 NT$ 0.1611（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.983083140850067276，而歷史最低價為 NT$ 0.0392181169753894772

短期表現方面，XLM 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 -0.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 583.57K

恆星幣（XLM）市場資訊

No.15

NT$ 5.36B
NT$ 5.36BNT$ 5.36B

NT$ 583.57K
NT$ 583.57KNT$ 583.57K

NT$ 7.94B
NT$ 7.94BNT$ 7.94B

33.77B
33.77B 33.77B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,839.91258
50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258

67.53%

0.28%

2013-07-01 00:00:00

XLM

恆星幣 的目前市值為 NT$ 5.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 583.57K。XLM 的流通量為 33.77B，總供應量是 50001786839.91258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.94B

恆星幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1583
NT$ 0.1583NT$ 0.1583
24H最低價
NT$ 0.1611
NT$ 0.1611NT$ 0.1611
24H最高價

NT$ 0.1583
NT$ 0.1583NT$ 0.1583

NT$ 0.1611
NT$ 0.1611NT$ 0.1611

NT$ 29.983083140850067276
NT$ 29.983083140850067276NT$ 29.983083140850067276

NT$ 0.0392181169753894772
NT$ 0.0392181169753894772NT$ 0.0392181169753894772

-0.57%

-0.37%

-0.94%

-0.94%

恆星幣（XLM）價格歷史 TWD

跟蹤 恆星幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.018848-0.37%
30天NT$ -0.0274-14.72%
60天NT$ -0.0659-29.33%
90天NT$ +0.0065+4.26%
恆星幣 今日價格變化

今天，XLM 記錄了 NT$ -0.018848 (-0.37%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

恆星幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0274 (-14.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

恆星幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XLM 的變化為 NT$ -0.0659 (-29.33%)，從而更廣泛地了解其表現。

恆星幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0065 (+4.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 恆星幣（XLM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 恆星幣 價格歷史頁面

恆星幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 恆星幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

恆星幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XLM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

XLM_USDT在4小時周期內運行於0.1593價格位。價格位於S1支撐點0.15871與中樞0.16009之間。當前結構處於區間震盪層級，多空雙方在樞軸附近呈現平衡態勢。指標系統呈現一致的偏多排列，MA組與EMA組均發出買入信號，MACD形成金叉形態，RSI則處於中性區域。快慢指標方向出現分層現象，動能分布未呈現極端集中的特徵，波動率維持正常水平。近端上方阻力位於R1點位0.16104，該價格距離現價約為1.1%；下方近端支撐位於S1點位0.15871，該價格距離現價約為0.4%。遠端參考價格分別為R2點位0.16242及S2點位0.15776，價格目前正於這些關鍵節點之間運行。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 恆星幣 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響Stellar（XLM）價格的幾個關鍵因素如下：

1. 採用與合作夥伴關係——金融機構與支付服務提供商在現實世界中的實際應用，將驅動需求增長。
2. 網路活動——交易量與活躍地址數量可反映其使用價值。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會對XLM產生影響。
4. 監管消息——以支付為主的監管政策將影響Stellar的發展前景。
5. 競爭環境——與其他支付型加密貨幣相比的表現優劣。
6. 開發進展——協議改進與新功能的推出。
7. 供應動態——代幣分發與通貨膨脹率。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 恆星幣 今天的價格？

人們希望了解今日Stellar (XLM)的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會，以及隨時掌握市場趨勢。XLM的價格波動為交易者和投資人帶來了獲利潛力。

恆星幣 的價格預測

恆星幣（XLM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XLM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
恆星幣 (XLM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，恆星幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 恆星幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 恆星幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XLM 2026–2027 年價格的預測。

關於 恆星幣

Stellar Lumens (XLM) 是一種在 Stellar 網絡上運行的數字加密貨幣，該網絡是一個基於區塊鏈的平台，便於跨境傳輸數字資產。XLM 的主要目的是作為 Stellar 網絡的橋樑貨幣，使用者可以快速且低成本地進行多種貨幣的交易。Stellar 網絡使用一種名為 Stellar Consensus Protocol (SCP) 的共識協議，與傳統的銀行系統相比，它可以實現更快的交易時間和更低的費用。XLM 通常用於匯款、小額支付，以及為銀行服務不足的人提供服務，這符合 Stellar 的使命，即為所有人提供金融服務的公平機會。

如何在台灣購買和投資 恆星幣

準備好開始使用 恆星幣 了嗎？在 MEXC 購買 XLM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 恆星幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 恆星幣 (XLM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，恆星幣 將立即存入您的錢包。
恆星幣 (XLM) 購買教程

恆星幣 能做什麼？

擁有 恆星幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 恆星幣 (XLM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是恆星幣 (XLM)

恒星（Stellar）是Mt-Gox和Ripple原創始人McCaleb最近推出的新的類似於Ripple的新的支付系統。恒星發展基金會的執行董事喬伊斯金表示，恒星將作為法幣和數字貨幣之間的一座橋樑，這是數字貨幣被主流用戶所採用的關鍵。這個新出的平臺是一個數字貨幣與法定貨幣之間傳輸的去中心化網關。與瑞波幣和比特幣一樣，恒星也將設有自己的數字貨幣，恒星幣（Stellar）。恒星幣所創建的網路和Ripple支付網路功能一樣，能夠通過其轉賬任意一種貨幣，包括美元、歐元、人民幣、日元或者比特幣，簡便易行快捷，它依託比特幣區塊鏈技術，可以在2-5秒內連接世界上的180種貨幣，連接銀行、支付系統以及廣大民眾，減少跨境支付帶來的交易費用和時間延遲。

恆星幣資源

要更深入地瞭解 恆星幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方恆星幣網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Made in USAReal World Assets (RWA)

人們還問：關於恆星幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:04:53 (UTC+8)

恆星幣（XLM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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XLMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XLM。在 MEXC 上探索 XLMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 恆星幣 (XLM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 恆星幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XLM/USDT
NT$5.08164
NT$5.08164NT$5.08164
-0.25%
3.68M (USDT)
XLM/USDC
NT$5.078444
NT$5.078444NT$5.078444
-0.31%
528.05K (USDT)
XLM/BTC
NT$0.00008108252
NT$0.00008108252NT$0.00008108252
+0.95%
143.51K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2423136
NT$2.2423136NT$2.2423136

+269.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16929212
NT$0.16929212NT$0.16929212

-10.26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4928232
NT$0.4928232NT$0.4928232

-20.10%

up

up

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NT$9.293968
NT$9.293968NT$9.293968

+25.02%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.8410948
NT$8.8410948NT$8.8410948

-0.60%

漲幅榜

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2423136
NT$2.2423136NT$2.2423136

+269.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1443952
NT$9.1443952NT$9.1443952

+147.14%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.336992632
NT$0.336992632NT$0.336992632

+61.50%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.4006716
NT$30.4006716NT$30.4006716

+34.57%

Cap

Cap

CAP

NT$2.184466
NT$2.184466NT$2.184466

+26.03%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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XLM
XLM
TWD
TWD

1 XLM = 5.075248 TWD