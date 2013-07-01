恆星幣 今日價格

恆星幣 (XLM) 今日實時價格為 NT$ 0.1588，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 XLM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1588 每 XLM。

恆星幣 目前市值在 NT$ 5.36B 排名第 #15，流通供應量為 33.77B XLM。過去 24 小時內，XLM 的交易價格在 NT$ 0.1583（低點）和 NT$ 0.1611（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.983083140850067276，而歷史最低價為 NT$ 0.0392181169753894772。

短期表現方面，XLM 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 -0.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 583.57K。

恆星幣（XLM）市場資訊

排名 No.15 市值 NT$ 5.36BNT$ 5.36B NT$ 5.36B 成交量（24H） NT$ 583.57KNT$ 583.57K NT$ 583.57K 完全稀釋市值 NT$ 7.94BNT$ 7.94B NT$ 7.94B 流通量 33.77B 33.77B 33.77B 最大供應量 50,001,806,812 50,001,806,812 50,001,806,812 總供應量 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258 流通率 67.53% 市場佔有率 0.28% 發行日期 2013-07-01 00:00:00 所屬公鏈 XLM

恆星幣 的目前市值為 NT$ 5.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 583.57K。XLM 的流通量為 33.77B，總供應量是 50001786839.91258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.94B。