Web 3 Dollar 價格 (USD3)

USD

Web 3 Dollar (USD3) 實時價格圖表

$1.025
$1.025$1.025
-0.10%(1D)

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的價格

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的實時價格爲 1.025 USD。目前其市值爲 $ 32.12M USD。USD3 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Web 3 Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 287.44K USD
- Web 3 Dollar 當天價格變化爲 -0.15%
- 其循環供應量爲 31.27M USD

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Web 3 Dollar (USD3) 價格表現 USD

今天內，Web 3 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001583137549669
在過去30天內，Web 3 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0079484650
在過去60天內，Web 3 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061907950
在過去90天內，Web 3 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0107990977832525

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001583137549669-0.15%
30天$ +0.0079484650+0.78%
60天$ +0.0061907950+0.60%
90天$ +0.0107990977832525+1.06%

Web 3 Dollar (USD3) 價格分析

Web 3 Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

+0.17%

-0.15%

-0.17%

Web 3 Dollar (USD3) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 32.12M
$ 32.12M$ 32.12M

$ 287.44K
$ 287.44K$ 287.44K

31.27M
31.27M 31.27M

什麼是Web 3 Dollar (USD3)

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets.

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Web 3 Dollar (USD3) 資源

官網

大家還在問：關於 Web 3 Dollar (USD3) 的其他問題

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USD3 兌換爲當地貨幣

1 USD3 兌換 AUD
A$1.62975
1 USD3 兌換 GBP
0.80975
1 USD3 兌換 EUR
0.984
1 USD3 兌換 USD
$1.025
1 USD3 兌換 MYR
RM4.6125
1 USD3 兌換 TRY
35.957
1 USD3 兌換 JPY
¥161.05825
1 USD3 兌換 RUB
105.575
1 USD3 兌換 INR
87.2275
1 USD3 兌換 IDR
Rp16,803.276
1 USD3 兌換 PHP
60.516
1 USD3 兌換 EGP
￡E.52.16225
1 USD3 兌換 BRL
R$6.32425
1 USD3 兌換 CAD
C$1.46575
1 USD3 兌換 BDT
122.49775
1 USD3 兌換 NGN
1,586.6795
1 USD3 兌換 UAH
43.0295
1 USD3 兌換 VES
Bs51.25
1 USD3 兌換 PKR
Rs285.26775
1 USD3 兌換 KZT
537.76625
1 USD3 兌換 THB
฿35.37275
1 USD3 兌換 TWD
NT$33.44575
1 USD3 兌換 CHF
Fr0.91225
1 USD3 兌換 HKD
HK$7.96425
1 USD3 兌換 MAD
.د.م10.28075