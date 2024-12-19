今天 Web 3 Dollar (USD3) 的價格

今天 Web 3 Dollar (USD3) 的實時價格爲 1.025 USD。目前其市值爲 $ 32.12M USD。USD3 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Web 3 Dollar 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 287.44K USD

- Web 3 Dollar 當天價格變化爲 -0.15%

- 其循環供應量爲 31.27M USD

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