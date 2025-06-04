Waves Ducks 價格 (EGG)
今天 Waves Ducks (EGG) 的實時價格爲 3.22 USD。目前其市值爲 $ 336.23K USD。EGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Waves Ducks 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Waves Ducks 當天價格變化爲 -7.33%
- 其循環供應量爲 104.56K USD
在獲取 MEXC 上從 EGG兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EGG 價格信息的首選平台。
今天內，Waves Ducks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.25462481502783。
在過去30天內，Waves Ducks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3279360700。
在過去60天內，Waves Ducks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.7259100180。
在過去90天內，Waves Ducks 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.966746672306077。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.25462481502783
|-7.33%
|30天
|$ -0.3279360700
|-10.18%
|60天
|$ -1.7259100180
|-53.59%
|90天
|$ -5.966746672306077
|-64.94%
Waves Ducks 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.15%
-7.33%
-20.08%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 EGG 兌換 VND
₫84,734.3
|1 EGG 兌換 AUD
A$4.9588
|1 EGG 兌換 GBP
￡2.3506
|1 EGG 兌換 EUR
€2.8014
|1 EGG 兌換 USD
$3.22
|1 EGG 兌換 MYR
RM13.6528
|1 EGG 兌換 TRY
₺125.9986
|1 EGG 兌換 JPY
¥463.358
|1 EGG 兌換 RUB
₽254.2834
|1 EGG 兌換 INR
₹275.954
|1 EGG 兌換 IDR
Rp52,786.8768
|1 EGG 兌換 KRW
₩4,435.2602
|1 EGG 兌換 PHP
₱179.354
|1 EGG 兌換 EGP
￡E.159.9052
|1 EGG 兌換 BRL
R$18.1286
|1 EGG 兌換 CAD
C$4.4114
|1 EGG 兌換 BDT
৳393.6128
|1 EGG 兌換 NGN
₦5,094.9094
|1 EGG 兌換 UAH
₴133.791
|1 EGG 兌換 VES
Bs309.12
|1 EGG 兌換 PKR
Rs905.7538
|1 EGG 兌換 KZT
₸1,649.5738
|1 EGG 兌換 THB
฿105.1008
|1 EGG 兌換 TWD
NT$96.6
|1 EGG 兌換 AED
د.إ11.8174
|1 EGG 兌換 CHF
Fr2.6404
|1 EGG 兌換 HKD
HK$25.2448
|1 EGG 兌換 MAD
.د.م29.5918
|1 EGG 兌換 MXN
$61.9528