VitaDAO 價格 (VITA)
今天 VitaDAO (VITA) 的實時價格爲 5.77 USD。目前其市值爲 $ 147.92M USD。VITA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VitaDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 545.45K USD
- VitaDAO 當天價格變化爲 -1.37%
- 其循環供應量爲 25.73M USD
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今天內，VitaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.080461614773593。
在過去30天內，VitaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7775069230。
在過去60天內，VitaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +24.0191609740。
在過去90天內，VitaDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.6288298120444742。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.080461614773593
|-1.37%
|30天
|$ +0.7775069230
|+13.47%
|60天
|$ +24.0191609740
|+416.28%
|90天
|$ +4.6288298120444742
|+405.62%
VitaDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.42%
-1.37%
+37.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.
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|1 VITA 兌換 AUD
A$9.1743
|1 VITA 兌換 GBP
￡4.5583
|1 VITA 兌換 EUR
€5.5392
|1 VITA 兌換 USD
$5.77
|1 VITA 兌換 MYR
RM25.965
|1 VITA 兌換 TRY
₺202.4116
|1 VITA 兌換 JPY
¥906.7555
|1 VITA 兌換 RUB
₽594.2523
|1 VITA 兌換 INR
₹491.027
|1 VITA 兌換 IDR
Rp94,590.1488
|1 VITA 兌換 PHP
₱340.7762
|1 VITA 兌換 EGP
￡E.293.693
|1 VITA 兌換 BRL
R$35.6009
|1 VITA 兌換 CAD
C$8.2511
|1 VITA 兌換 BDT
৳689.5727
|1 VITA 兌換 NGN
₦8,959.5983
|1 VITA 兌換 UAH
₴242.2246
|1 VITA 兌換 VES
Bs288.5
|1 VITA 兌換 PKR
Rs1,605.8487
|1 VITA 兌換 KZT
₸3,027.2305
|1 VITA 兌換 THB
฿199.2381
|1 VITA 兌換 TWD
NT$188.2751
|1 VITA 兌換 CHF
Fr5.1353
|1 VITA 兌換 HKD
HK$44.8329
|1 VITA 兌換 MAD
.د.م57.8731