Vies Token（VIES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0.00102186 24H最高價 歷史最高 $ 0.01529872 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.26% 漲跌幅（1D） -5.04% 漲跌幅（7D） -11.93%

Vies Token（VIES）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VIES 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00102186 之間波動，市場活躍度顯著。VIES 的歷史最高價為 $ 0.01529872，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VIES 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.26%，過去 24 小時內變動為 -5.04%，過去 7 天內累計變動為 -11.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vies Token（VIES）市場資訊

市值 $ 766.29K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 766.29K 流通量 806.38M 總供應量 806,378,225.0

Vies Token 的目前市值為 $ 766.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIES 的流通量為 806.38M，總供應量是 806378225.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 766.29K。