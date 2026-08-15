Vektes 今日價格

Vektes (VEK) 今日實時價格為 $ 0.01130191，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 VEK 兌 USD 的匯率為 $ 0.01130191 每 VEK。

Vektes 目前市值在 $ 114,042 排名第 #-，流通供應量為 10.09M VEK。過去 24 小時內，VEK 的交易價格在 $ 0.01129989（低點）和 $ 0.01130527（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01349925，而歷史最低價為 $ 0.01129927。

短期表現方面，VEK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -15.93%。過去一天，總交易量達到 $ 8.41。

Vektes（VEK）市場資訊

市值 $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K 成交量（24H） $ 8.41$ 8.41 $ 8.41 完全稀釋市值 $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M 流通量 10.09M 10.09M 10.09M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vektes 的目前市值為 $ 114.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.41。VEK 的流通量為 10.09M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.30M。