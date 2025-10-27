Veil Token（VEIL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0825 24H最高價 $ 0.154116 歷史最高 $ 0.310953 最低價 $ 0.02251824 漲跌幅（1H） -1.16% 漲跌幅（1D） +41.35% 漲跌幅（7D） +81.15%

Veil Token（VEIL）目前實時價格為 $0.12631。過去 24 小時內，VEIL 的交易價格在 $ 0.0825 至 $ 0.154116 之間波動，市場活躍度顯著。VEIL 的歷史最高價為 $ 0.310953，歷史最低價為 $ 0.02251824。

從短期表現來看，VEIL 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.16%，過去 24 小時內變動為 +41.35%，過去 7 天內累計變動為 +81.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Veil Token（VEIL）市場資訊

市值 $ 8.47M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.10M 流通量 67.06M 總供應量 79,999,999.93845622

Veil Token 的目前市值為 $ 8.47M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VEIL 的流通量為 67.06M，總供應量是 79999999.93845622，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.10M。