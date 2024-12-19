Vega Protocol 價格 (VEGA)
今天 Vega Protocol (VEGA) 的實時價格爲 0.0245671 USD。目前其市值爲 $ 1.53M USD。VEGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vega Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.21K USD
- Vega Protocol 當天價格變化爲 -5.47%
- 其循環供應量爲 62.05M USD
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今天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00142258920878244。
在過去30天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0355713502。
在過去60天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0447430716。
在過去90天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00925386806922797。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00142258920878244
|-5.47%
|30天
|$ +0.0355713502
|+144.79%
|60天
|$ +0.0447430716
|+182.13%
|90天
|$ -0.00925386806922797
|-27.36%
Vega Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.91%
-5.47%
-28.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.
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|1 VEGA 兌換 AUD
A$0.039061689
|1 VEGA 兌換 GBP
￡0.019408009
|1 VEGA 兌換 EUR
€0.023584416
|1 VEGA 兌換 USD
$0.0245671
|1 VEGA 兌換 MYR
RM0.11055195
|1 VEGA 兌換 TRY
₺0.861813868
|1 VEGA 兌換 JPY
¥3.860719765
|1 VEGA 兌換 RUB
₽2.530165629
|1 VEGA 兌換 INR
₹2.09066021
|1 VEGA 兌換 IDR
Rp402.739279824
|1 VEGA 兌換 PHP
₱1.450932926
|1 VEGA 兌換 EGP
￡E.1.25046539
|1 VEGA 兌換 BRL
R$0.151579007
|1 VEGA 兌換 CAD
C$0.035130953
|1 VEGA 兌換 BDT
৳2.936014121
|1 VEGA 兌換 NGN
₦38.147547209
|1 VEGA 兌換 UAH
₴1.031326858
|1 VEGA 兌換 VES
Bs1.228355
|1 VEGA 兌換 PKR
Rs6.837269601
|1 VEGA 兌換 KZT
₸12.889129015
|1 VEGA 兌換 THB
฿0.848301963
|1 VEGA 兌換 TWD
NT$0.801624473
|1 VEGA 兌換 CHF
Fr0.021864719
|1 VEGA 兌換 HKD
HK$0.190886367
|1 VEGA 兌換 MAD
.د.م0.246408013