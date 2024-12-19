Vega Protocol 圖標

Vega Protocol 價格 (VEGA)

USD

Vega Protocol (VEGA) 實時價格圖表

$0.02457149
$0.02457149$0.02457149
-5.40%(1D)

今天 Vega Protocol (VEGA) 的價格

今天 Vega Protocol (VEGA) 的實時價格爲 0.0245671 USD。目前其市值爲 $ 1.53M USD。VEGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vega Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.21K USD
- Vega Protocol 當天價格變化爲 -5.47%
- 其循環供應量爲 62.05M USD

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Vega Protocol (VEGA) 價格表現 USD

今天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00142258920878244
在過去30天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0355713502
在過去60天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0447430716
在過去90天內，Vega Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00925386806922797

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00142258920878244-5.47%
30天$ +0.0355713502+144.79%
60天$ +0.0447430716+182.13%
90天$ -0.00925386806922797-27.36%

Vega Protocol (VEGA) 價格分析

Vega Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0207736
$ 0.0207736$ 0.0207736

$ 0.02901017
$ 0.02901017$ 0.02901017

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

+1.91%

-5.47%

-28.72%

Vega Protocol (VEGA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 76.21K
$ 76.21K$ 76.21K

62.05M
62.05M 62.05M

什麼是Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

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Vega Protocol (VEGA) 資源

官網

大家還在問：關於 Vega Protocol (VEGA) 的其他問題

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VEGA 兌換爲當地貨幣

1 VEGA 兌換 AUD
A$0.039061689
1 VEGA 兌換 GBP
0.019408009
1 VEGA 兌換 EUR
0.023584416
1 VEGA 兌換 USD
$0.0245671
1 VEGA 兌換 MYR
RM0.11055195
1 VEGA 兌換 TRY
0.861813868
1 VEGA 兌換 JPY
¥3.860719765
1 VEGA 兌換 RUB
2.530165629
1 VEGA 兌換 INR
2.09066021
1 VEGA 兌換 IDR
Rp402.739279824
1 VEGA 兌換 PHP
1.450932926
1 VEGA 兌換 EGP
￡E.1.25046539
1 VEGA 兌換 BRL
R$0.151579007
1 VEGA 兌換 CAD
C$0.035130953
1 VEGA 兌換 BDT
2.936014121
1 VEGA 兌換 NGN
38.147547209
1 VEGA 兌換 UAH
1.031326858
1 VEGA 兌換 VES
Bs1.228355
1 VEGA 兌換 PKR
Rs6.837269601
1 VEGA 兌換 KZT
12.889129015
1 VEGA 兌換 THB
฿0.848301963
1 VEGA 兌換 TWD
NT$0.801624473
1 VEGA 兌換 CHF
Fr0.021864719
1 VEGA 兌換 HKD
HK$0.190886367
1 VEGA 兌換 MAD
.د.م0.246408013