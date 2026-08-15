UXLINK 今日價格

UXLINK (UXLINK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.67%。目前 UXLINK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UXLINK。

UXLINK 目前市值在 $ 620,790 排名第 #-，流通供應量為 927.74M UXLINK。過去 24 小時內，UXLINK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.68，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UXLINK 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 +2.38%。過去一天，總交易量達到 $ 41.81K。

UXLINK（UXLINK）市場資訊

市值 $ 620.79K$ 620.79K $ 620.79K 成交量（24H） $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K 完全稀釋市值 $ 669.14K$ 669.14K $ 669.14K 流通量 927.74M 927.74M 927.74M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UXLINK 的目前市值為 $ 620.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.81K。UXLINK 的流通量為 927.74M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 669.14K。