USDZ（USDZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.822399 $ 0.822399 $ 0.822399 24H最低價 $ 0.837379 $ 0.837379 $ 0.837379 24H最高價 24H最低價 $ 0.822399$ 0.822399 $ 0.822399 24H最高價 $ 0.837379$ 0.837379 $ 0.837379 歷史最高 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 最低價 $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 漲跌幅（1H） -0.20% 漲跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） -3.91% 漲跌幅（7D） -3.91%

USDZ（USDZ）目前實時價格為 $0.83207。過去 24 小時內，USDZ 的交易價格在 $ 0.822399 至 $ 0.837379 之間波動，市場活躍度顯著。USDZ 的歷史最高價為 $ 1.16，歷史最低價為 $ 0.428493。

從短期表現來看，USDZ 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.20%，過去 24 小時內變動為 +0.19%，過去 7 天內累計變動為 -3.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USDZ（USDZ）市場資訊

市值 $ 249.78K$ 249.78K $ 249.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 249.78K$ 249.78K $ 249.78K 流通量 300.00K 300.00K 300.00K 總供應量 300,000.0 300,000.0 300,000.0

USDZ 的目前市值為 $ 249.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDZ 的流通量為 300.00K，總供應量是 300000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 249.78K。