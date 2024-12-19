Universal ETH 價格 (UNIETH)
今天 Universal ETH (UNIETH) 的實時價格爲 3,988.39 USD。目前其市值爲 $ 107.39M USD。UNIETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Universal ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.24K USD
- Universal ETH 當天價格變化爲 -4.17%
- 其循環供應量爲 26.92K USD
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今天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -173.759370142035。
在過去30天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +777.6275657920。
在過去60天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,585.0982597590。
在過去90天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,244.3178128143583。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -173.759370142035
|-4.17%
|30天
|$ +777.6275657920
|+19.50%
|60天
|$ +1,585.0982597590
|+39.74%
|90天
|$ +1,244.3178128143583
|+45.35%
Universal ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
-4.17%
-6.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
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|1 UNIETH 兌換 AUD
A$6,341.5401
|1 UNIETH 兌換 GBP
￡3,150.8281
|1 UNIETH 兌換 EUR
€3,828.8544
|1 UNIETH 兌換 USD
$3,988.39
|1 UNIETH 兌換 MYR
RM17,947.755
|1 UNIETH 兌換 TRY
₺139,912.7212
|1 UNIETH 兌換 JPY
¥626,775.4885
|1 UNIETH 兌換 RUB
₽411,601.848
|1 UNIETH 兌換 INR
₹339,451.8729
|1 UNIETH 兌換 IDR
Rp65,383,432.1616
|1 UNIETH 兌換 PHP
₱235,554.3134
|1 UNIETH 兌換 EGP
￡E.203,048.9349
|1 UNIETH 兌換 BRL
R$24,648.2502
|1 UNIETH 兌換 CAD
C$5,703.3977
|1 UNIETH 兌換 BDT
৳476,652.4889
|1 UNIETH 兌換 NGN
₦6,193,132.1081
|1 UNIETH 兌換 UAH
₴167,432.6122
|1 UNIETH 兌換 VES
Bs199,419.5
|1 UNIETH 兌換 PKR
Rs1,110,008.8209
|1 UNIETH 兌換 KZT
₸2,092,508.8135
|1 UNIETH 兌換 THB
฿137,798.8745
|1 UNIETH 兌換 TWD
NT$130,141.1657
|1 UNIETH 兌換 CHF
Fr3,549.6671
|1 UNIETH 兌換 HKD
HK$30,989.7903
|1 UNIETH 兌換 MAD
.د.م40,003.5517