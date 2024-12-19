Universal ETH 圖標

Universal ETH 價格 (UNIETH)

USD

Universal ETH (UNIETH) 實時價格圖表

$3,988.39
$3,988.39$3,988.39
-4.10%(1D)

今天 Universal ETH (UNIETH) 的價格

今天 Universal ETH (UNIETH) 的實時價格爲 3,988.39 USD。目前其市值爲 $ 107.39M USD。UNIETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Universal ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.24K USD
- Universal ETH 當天價格變化爲 -4.17%
- 其循環供應量爲 26.92K USD

在獲取 MEXC 上從 UNIETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 UNIETH 價格信息的首選平臺。

Universal ETH (UNIETH) 價格表現 USD

今天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -173.759370142035
在過去30天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +777.6275657920
在過去60天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,585.0982597590
在過去90天內，Universal ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,244.3178128143583

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -173.759370142035-4.17%
30天$ +777.6275657920+19.50%
60天$ +1,585.0982597590+39.74%
90天$ +1,244.3178128143583+45.35%

Universal ETH (UNIETH) 價格分析

Universal ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,856.92
$ 3,856.92$ 3,856.92

$ 4,192.66
$ 4,192.66$ 4,192.66

$ 4,682.56
$ 4,682.56$ 4,682.56

+0.21%

-4.17%

-6.14%

Universal ETH (UNIETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 107.39M
$ 107.39M$ 107.39M

$ 71.24K
$ 71.24K$ 71.24K

26.92K
26.92K 26.92K

什麼是Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Universal ETH (UNIETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Universal ETH (UNIETH) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UNIETH 兌換爲當地貨幣

1 UNIETH 兌換 AUD
A$6,341.5401
1 UNIETH 兌換 GBP
3,150.8281
1 UNIETH 兌換 EUR
3,828.8544
1 UNIETH 兌換 USD
$3,988.39
1 UNIETH 兌換 MYR
RM17,947.755
1 UNIETH 兌換 TRY
139,912.7212
1 UNIETH 兌換 JPY
¥626,775.4885
1 UNIETH 兌換 RUB
411,601.848
1 UNIETH 兌換 INR
339,451.8729
1 UNIETH 兌換 IDR
Rp65,383,432.1616
1 UNIETH 兌換 PHP
235,554.3134
1 UNIETH 兌換 EGP
￡E.203,048.9349
1 UNIETH 兌換 BRL
R$24,648.2502
1 UNIETH 兌換 CAD
C$5,703.3977
1 UNIETH 兌換 BDT
476,652.4889
1 UNIETH 兌換 NGN
6,193,132.1081
1 UNIETH 兌換 UAH
167,432.6122
1 UNIETH 兌換 VES
Bs199,419.5
1 UNIETH 兌換 PKR
Rs1,110,008.8209
1 UNIETH 兌換 KZT
2,092,508.8135
1 UNIETH 兌換 THB
฿137,798.8745
1 UNIETH 兌換 TWD
NT$130,141.1657
1 UNIETH 兌換 CHF
Fr3,549.6671
1 UNIETH 兌換 HKD
HK$30,989.7903
1 UNIETH 兌換 MAD
.د.م40,003.5517