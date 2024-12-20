Tulip Protocol 圖標

Tulip Protocol 價格 (TULIP)

USD

Tulip Protocol (TULIP) 實時價格圖表

$0.295545
$0.295545$0.295545
-2.10%(1D)

今天 Tulip Protocol (TULIP) 的價格

今天 Tulip Protocol (TULIP) 的實時價格爲 0.295733 USD。目前其市值爲 $ 459.94K USD。TULIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tulip Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.64K USD
- Tulip Protocol 當天價格變化爲 -2.05%
- 其循環供應量爲 1.56M USD

在獲取 MEXC 上從 TULIP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TULIP 價格信息的首選平臺。

Tulip Protocol (TULIP) 價格表現 USD

今天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062187616546112
在過去30天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0361509342
在過去60天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1133053672
在過去90天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0149464950074389

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0062187616546112-2.05%
30天$ -0.0361509342-12.22%
60天$ +0.1133053672+38.31%
90天$ -0.0149464950074389-4.81%

Tulip Protocol (TULIP) 價格分析

Tulip Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.288436
$ 0.288436$ 0.288436

$ 0.304237
$ 0.304237$ 0.304237

$ 50.22
$ 50.22$ 50.22

+0.33%

-2.05%

-7.74%

Tulip Protocol (TULIP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 459.94K
$ 459.94K$ 459.94K

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

1.56M
1.56M 1.56M

什麼是Tulip Protocol (TULIP)

Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Tulip Protocol (TULIP) 資源

官網

大家還在問：關於 Tulip Protocol (TULIP) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TULIP 兌換爲當地貨幣

1 TULIP 兌換 AUD
A$0.47021547
1 TULIP 兌換 GBP
0.23362907
1 TULIP 兌換 EUR
0.28390368
1 TULIP 兌換 USD
$0.295733
1 TULIP 兌換 MYR
RM1.3307985
1 TULIP 兌換 TRY
10.37727097
1 TULIP 兌換 JPY
¥46.64300876
1 TULIP 兌換 RUB
30.60540817
1 TULIP 兌換 INR
25.17870762
1 TULIP 兌換 IDR
Rp4,848.08119152
1 TULIP 兌換 PHP
17.47190564
1 TULIP 兌換 EGP
￡E.15.05576703
1 TULIP 兌換 BRL
R$1.81284329
1 TULIP 兌換 CAD
C$0.42289819
1 TULIP 兌換 BDT
35.34305083
1 TULIP 兌換 NGN
459.21124507
1 TULIP 兌換 UAH
12.41487134
1 TULIP 兌換 VES
Bs14.78665
1 TULIP 兌換 PKR
Rs82.30545123
1 TULIP 兌換 KZT
155.15631845
1 TULIP 兌換 THB
฿10.22348981
1 TULIP 兌換 TWD
NT$9.65272512
1 TULIP 兌換 CHF
Fr0.26320237
1 TULIP 兌換 HKD
HK$2.29784541
1 TULIP 兌換 MAD
.د.م2.96620199