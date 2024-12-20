Tulip Protocol 價格 (TULIP)
今天 Tulip Protocol (TULIP) 的實時價格爲 0.295733 USD。目前其市值爲 $ 459.94K USD。TULIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tulip Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.64K USD
- Tulip Protocol 當天價格變化爲 -2.05%
- 其循環供應量爲 1.56M USD
在獲取 MEXC 上從 TULIP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TULIP 價格信息的首選平臺。
今天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062187616546112。
在過去30天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0361509342。
在過去60天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1133053672。
在過去90天內，Tulip Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0149464950074389。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0062187616546112
|-2.05%
|30天
|$ -0.0361509342
|-12.22%
|60天
|$ +0.1133053672
|+38.31%
|90天
|$ -0.0149464950074389
|-4.81%
Tulip Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.33%
-2.05%
-7.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 TULIP 兌換 AUD
A$0.47021547
|1 TULIP 兌換 GBP
￡0.23362907
|1 TULIP 兌換 EUR
€0.28390368
|1 TULIP 兌換 USD
$0.295733
|1 TULIP 兌換 MYR
RM1.3307985
|1 TULIP 兌換 TRY
₺10.37727097
|1 TULIP 兌換 JPY
¥46.64300876
|1 TULIP 兌換 RUB
₽30.60540817
|1 TULIP 兌換 INR
₹25.17870762
|1 TULIP 兌換 IDR
Rp4,848.08119152
|1 TULIP 兌換 PHP
₱17.47190564
|1 TULIP 兌換 EGP
￡E.15.05576703
|1 TULIP 兌換 BRL
R$1.81284329
|1 TULIP 兌換 CAD
C$0.42289819
|1 TULIP 兌換 BDT
৳35.34305083
|1 TULIP 兌換 NGN
₦459.21124507
|1 TULIP 兌換 UAH
₴12.41487134
|1 TULIP 兌換 VES
Bs14.78665
|1 TULIP 兌換 PKR
Rs82.30545123
|1 TULIP 兌換 KZT
₸155.15631845
|1 TULIP 兌換 THB
฿10.22348981
|1 TULIP 兌換 TWD
NT$9.65272512
|1 TULIP 兌換 CHF
Fr0.26320237
|1 TULIP 兌換 HKD
HK$2.29784541
|1 TULIP 兌換 MAD
.د.م2.96620199