Tonio（TONIO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00851357 24H最高價 $ 0.010404 歷史最高 $ 0.03598027 最低價 $ 0.00348256 漲跌幅（1H） -2.48% 漲跌幅（1D） -9.52% 漲跌幅（7D） +14.32%

Tonio（TONIO）目前實時價格為 $0.00886099。過去 24 小時內，TONIO 的交易價格在 $ 0.00851357 至 $ 0.010404 之間波動，市場活躍度顯著。TONIO 的歷史最高價為 $ 0.03598027，歷史最低價為 $ 0.00348256。

從短期表現來看，TONIO 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.48%，過去 24 小時內變動為 -9.52%，過去 7 天內累計變動為 +14.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tonio（TONIO）市場資訊

市值 $ 886.10K$ 886.10K $ 886.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 886.10K$ 886.10K $ 886.10K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tonio 的目前市值為 $ 886.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TONIO 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 886.10K。