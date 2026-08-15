The Hawk 今日價格

The Hawk (UNBROKEN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.96%。目前 UNBROKEN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UNBROKEN。

The Hawk 目前市值在 $ 11,976.76 排名第 #-，流通供應量為 957.87M UNBROKEN。過去 24 小時內，UNBROKEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UNBROKEN 在過去一小時內波動了 +3.07%，過去7 天內波動了 -28.15%。過去一天，總交易量達到 --。

The Hawk（UNBROKEN）市場資訊

市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 流通量 957.87M 957.87M 957.87M 總供應量 957,865,903.388758 957,865,903.388758 957,865,903.388758

The Hawk 的目前市值為 $ 11.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNBROKEN 的流通量為 957.87M，總供應量是 957865903.388758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.98K。