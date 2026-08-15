The Bubbleheads 今日價格

The Bubbleheads (BUBBLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.26%。目前 BUBBLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUBBLE。

The Bubbleheads 目前市值在 $ 16,177.89 排名第 #-，流通供應量為 999.78M BUBBLE。過去 24 小時內，BUBBLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00389035，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUBBLE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -1.44%。過去一天，總交易量達到 --。

The Bubbleheads（BUBBLE）市場資訊

市值 $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,782,641.46479 999,782,641.46479 999,782,641.46479

The Bubbleheads 的目前市值為 $ 16.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUBBLE 的流通量為 999.78M，總供應量是 999782641.46479，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.18K。