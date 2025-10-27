teleBTC（TELEBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 109,095 $ 109,095 $ 109,095 24H最低價 $ 117,901 $ 117,901 $ 117,901 24H最高價 24H最低價 $ 109,095$ 109,095 $ 109,095 24H最高價 $ 117,901$ 117,901 $ 117,901 歷史最高 $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.10% 漲跌幅（1D） +1.23% 漲跌幅（7D） +3.54% 漲跌幅（7D） +3.54%

teleBTC（TELEBTC）目前實時價格為 $114,922。過去 24 小時內，TELEBTC 的交易價格在 $ 109,095 至 $ 117,901 之間波動，市場活躍度顯著。TELEBTC 的歷史最高價為 $ 129,019，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TELEBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.10%，過去 24 小時內變動為 +1.23%，過去 7 天內累計變動為 +3.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

teleBTC（TELEBTC）市場資訊

市值 $ 558.90K$ 558.90K $ 558.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 558.90K$ 558.90K $ 558.90K 流通量 4.87 4.87 4.87 總供應量 4.86524354 4.86524354 4.86524354

teleBTC 的目前市值為 $ 558.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TELEBTC 的流通量為 4.87，總供應量是 4.86524354，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 558.90K。