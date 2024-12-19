Tarot 圖標

Tarot 價格 (TAROT)

USD

Tarot (TAROT) 實時價格圖表

$0.254892
$0.254892$0.254892
-7.50%(1D)

今天 Tarot (TAROT) 的價格

今天 Tarot (TAROT) 的實時價格爲 0.254892 USD。目前其市值爲 $ 16.72M USD。TAROT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tarot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 479.92K USD
- Tarot 當天價格變化爲 -7.54%
- 其循環供應量爲 65.56M USD

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Tarot (TAROT) 價格表現 USD

今天內，Tarot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0207885661674226
在過去30天內，Tarot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0285640641
在過去60天內，Tarot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0217906915
在過去90天內，Tarot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00148227108407794

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0207885661674226-7.54%
30天$ +0.0285640641+11.21%
60天$ -0.0217906915-8.54%
90天$ +0.00148227108407794+0.58%

Tarot (TAROT) 價格分析

Tarot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.254065
$ 0.254065$ 0.254065

$ 0.277596
$ 0.277596$ 0.277596

$ 0.333622
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-0.05%

-7.54%

-13.12%

Tarot (TAROT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 16.72M
$ 16.72M$ 16.72M

$ 479.92K
$ 479.92K$ 479.92K

65.56M
65.56M 65.56M

什麼是Tarot (TAROT)

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Tarot (TAROT) 資源

官網

大家還在問：關於 Tarot (TAROT) 的其他問題

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TAROT 兌換爲當地貨幣

1 TAROT 兌換 AUD
A$0.40527828
1 TAROT 兌換 GBP
0.20136468
1 TAROT 兌換 EUR
0.24469632
1 TAROT 兌換 USD
$0.254892
1 TAROT 兌換 MYR
RM1.147014
1 TAROT 兌換 TRY
8.93906244
1 TAROT 兌換 JPY
¥40.01294616
1 TAROT 兌換 RUB
26.42975148
1 TAROT 兌換 INR
21.6913092
1 TAROT 兌換 IDR
Rp4,178.55670848
1 TAROT 兌換 PHP
15.05392152
1 TAROT 兌換 EGP
￡E.12.97655172
1 TAROT 兌換 BRL
R$1.57523256
1 TAROT 兌換 CAD
C$0.36449556
1 TAROT 兌換 BDT
30.46214292
1 TAROT 兌換 NGN
395.79374868
1 TAROT 兌換 UAH
10.70036616
1 TAROT 兌換 VES
Bs12.7446
1 TAROT 兌換 PKR
Rs70.93899252
1 TAROT 兌換 KZT
133.7290878
1 TAROT 兌換 THB
฿8.80396968
1 TAROT 兌換 TWD
NT$8.31712596
1 TAROT 兌換 CHF
Fr0.22685388
1 TAROT 兌換 HKD
HK$1.98051084
1 TAROT 兌換 MAD
.د.م2.55656676