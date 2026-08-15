StoneYield USD 今日價格

StoneYield USD (STUSD) 今日實時價格為 $ 0.996011，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 STUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.996011 每 STUSD。

StoneYield USD 目前市值在 $ 2,882,951 排名第 #-，流通供應量為 2.89M STUSD。過去 24 小時內，STUSD 的交易價格在 $ 0.989108（低點）和 $ 1.002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.54，而歷史最低價為 $ 0.106559。

短期表現方面，STUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.24%。過去一天，總交易量達到 $ 2.80K。

StoneYield USD（STUSD）市場資訊

市值 $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M 成交量（24H） $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K 完全稀釋市值 $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M 流通量 2.89M 2.89M 2.89M 總供應量 2,894,498.739999999 2,894,498.739999999 2,894,498.739999999

StoneYield USD 的目前市值為 $ 2.88M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.80K。STUSD 的流通量為 2.89M，總供應量是 2894498.739999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.88M。