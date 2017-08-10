Filecoin 今日價格

Filecoin (FIL) 今日實時價格為 NT$ 0.6774，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 FIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.6774 每 FIL。

Filecoin 目前市值在 NT$ 535.17M 排名第 #72，流通供應量為 790.03M FIL。過去 24 小時內，FIL 的交易價格在 NT$ 0.6625（低點）和 NT$ 0.6806（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,589.3660255763，而歷史最低價為 NT$ 20.269299152392886988。

短期表現方面，FIL 在過去一小時內波動了 +0.90%，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 658.42K。

Filecoin（FIL）市場資訊

排名 No.72 市值 NT$ 535.17MNT$ 535.17M NT$ 535.17M 成交量（24H） NT$ 658.42KNT$ 658.42K NT$ 658.42K 完全稀釋市值 NT$ 1.33BNT$ 1.33B NT$ 1.33B 流通量 790.03M 790.03M 790.03M 總供應量 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976 市場佔有率 0.02% 發行日期 2017-08-10 00:00:00 所屬公鏈 FIL

Filecoin 的目前市值為 NT$ 535.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 658.42K。FIL 的流通量為 790.03M，總供應量是 1957702976，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33B。