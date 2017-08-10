頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:27:24 (UTC+8)
Filecoin 今日價格
Filecoin (FIL) 今日實時價格為 NT$ 0.6774，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 FIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.6774 每 FIL。
Filecoin 目前市值在 NT$ 535.17M 排名第 #72，流通供應量為 790.03M FIL。過去 24 小時內，FIL 的交易價格在 NT$ 0.6625（低點）和 NT$ 0.6806（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7,589.3660255763，而歷史最低價為 NT$ 20.269299152392886988。
短期表現方面，FIL 在過去一小時內波動了 +0.90%，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 NT$ 658.42K。
Filecoin（FIL）市場資訊
NT$ 535.17M
NT$ 535.17MNT$ 535.17M
NT$ 658.42K
NT$ 658.42KNT$ 658.42K
NT$ 1.33B
NT$ 1.33BNT$ 1.33B
1,957,702,976
1,957,702,976 1,957,702,976
Filecoin 的目前市值為 NT$ 535.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 658.42K。FIL 的流通量為 790.03M，總供應量是 1957702976，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33B。
Filecoin 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.6625
NT$ 0.6625NT$ 0.6625
24H最低價
NT$ 0.6806
NT$ 0.6806NT$ 0.6806
24H最高價
NT$ 0.6625
NT$ 0.6625NT$ 0.6625
NT$ 0.6806
NT$ 0.6806NT$ 0.6806
NT$ 7,589.3660255763
NT$ 7,589.3660255763NT$ 7,589.3660255763
NT$ 20.269299152392886988
NT$ 20.269299152392886988NT$ 20.269299152392886988
Filecoin（FIL）價格歷史 TWD
跟蹤 Filecoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.146318
|+0.68%
|30天
|NT$ -0.1199
|-15.04%
|60天
|NT$ -0.1248
|-15.56%
|90天
|NT$ -0.298
|-30.56%
Filecoin 今日價格變化
今天，FIL 記錄了 NT$ +0.146318 (+0.68%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Filecoin 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1199 (-15.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Filecoin 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，FIL 的變化為 NT$ -0.1248 (-15.56%)，從而更廣泛地了解其表現。
Filecoin 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.298 (-30.56%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Filecoin（FIL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Filecoin 價格歷史頁面
哪些因素影響 Filecoin 的價格？
Filecoin (FIL) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 儲存需求——對去中心化儲存服務的需求越高，FIL 的價值便會提升。
2. 網路採用率——更多用戶與應用程式使用，將進一步提升代幣的實用性。
3. 採礦獎勵——區塊獎勵會影響代幣供應量及礦工的參與度。
4. 競爭情況——其他競爭性的儲存網路會對市場佔有率產生影響。
5. 監管環境——政府對加密貨幣的政策會影響投資者的市場情緒。
6. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會左右 FIL 的價格走勢。
7. 技術發展——協議升級與改進將推動其採用率的提升。
為什麼人們想知道 Filecoin 今天的價格？
人們希望了解 Filecoin (FIL) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇、市場情緒分析，以及盈虧計算。作為一項去中心化儲存網路的代幣，FIL 的價格反映了其採用程度與網路成長狀況。
Filecoin 的價格預測
Filecoin（FIL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FIL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Filecoin (FIL) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Filecoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Filecoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Filecoin 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 FIL 2026–2027 年價格的預測。
關於 Filecoin
Filecoin (FIL) 是一種去中心化的儲存系統，旨在"儲存人類最重要的信息"。它建立在InterPlanetary File System (IPFS)之上，這是一個用於在分佈式文件系統中儲存和共享數據的點對點網絡。Filecoin試圖為全球數據中心和硬盤中不斷增加的未使用儲存空間提供解決方案，允許用戶購買和出售未使用的儲存空間。FIL代幣在Filecoin網絡中作為支付機制，用於補償提供儲存空間和檢索服務的礦工。Filecoin的區塊鏈使用Proof-of-Spacetime共識機制運行，該機制驗證數據隨時間的連續正確儲存。
如何在台灣購買和投資 Filecoin
準備好開始使用 Filecoin 了嗎？在 MEXC 購買 FIL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Filecoin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Filecoin (FIL) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Filecoin 將立即存入您的錢包。
Filecoin 能做什麼？
擁有 Filecoin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Filecoin (FIL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Filecoin (FIL)
星際檔系統IPFS（InterPlanetary File System）是一個面向全球的、點對點的分佈式版本檔系統，目標是為了補充（甚至是取代）目前統治互聯網的超文本傳輸協議（HTTP），將所有具有相同檔系統的計算設備連接在一起。原理用基於內容的地址替代基於功能變數名稱的地址，也就是用戶尋找的不是某個地址而是儲存在某個地方的內容，不需要驗證發送者的身份，而只需要驗證內容的哈希，通過這樣可以讓網頁的速度更快、更安全、更健壯、更持久。Filecoin是在 IPFS其上的激勵層，通過 token 激勵模式在IPFS上構建了一個去中心化存儲市場。FIL6 是 Filecoin 主網上線後6個月交割的期貨。
白皮書
FIL 是支撐該網路的代幣，同時也是儲存市場的貨幣。儲存提供者透過儲存資料並持續證明其履行儲存承諾來賺取 FIL；他們可藉由儲存更多資料、維持高正常運作時間（uptime），以及提供具競爭力的定價來提高收益。客戶則需花費 FIL 來儲存檔案，費用會受到所需儲存空間大小、資料儲存時長，以及當前市場價格等因素影響。Filecoin Plus 則針對儲存重要或經驗證資料的提供者提供額外獎勵，鼓勵儲存高價值內容，而非隨機內容。該協議亦內建供需機制，可動態調整儲存成本，以確保價格與傳統儲存服務保持競爭力。截至 2024 年，代幣經濟（tokenomic）更新包括改良質押（staking）機制，以及強化長期儲存承諾的獎勵機制。
Filecoin 由開發 IPFS 的組織 Protocol Labs 所創建。該專案建立於堅實的技術基礎之上，並由一群在分散式系統、密碼學與區塊鏈技術領域經驗豐富的研究人員及開發者提供支援。透過全球貢獻者與儲存服務提供商所組成的社群，專案的開發工作獲得進一步強化；同時，專案亦透過開放原始碼開發與定期社區更新，強調透明度。自上線以來，團隊規模已大幅擴充，並設立了專注於核心協定開發、生態系拓展以及企業採用等不同面向的專責小組。Protocol Labs 持續主導開發工作，同時亦支援一個日漸壯大的獨立團隊生態系，這些團隊皆基於 Filecoin 網路進行建設。
Filecoin 是一個市場平台，客戶與儲存提供者（通常稱為「礦工」）在此達成儲存交易。為驗證資料確實持續被保存，提供者必須反覆證明其仍在儲存這些檔案，作為一種持續性、基於時間的證據，確保內容安全且完整無損。在資料儲存前，會先將其分割為多個片段，並為每個片段指派一個獨特的識別碼——即 CID（Content Identifier），以支援追蹤，並協助防止遺失或竄改。為提升可擴展性，該網路採用「星際共識（InterPlanetary Consensus）」機制，使多個子網路能協同運作，就如同大型共享系統內的各地方分支。Filecoin 亦與 IPFS 協同運作：IPFS 專注於高效地定位與傳輸檔案，而 Filecoin 則透過經濟激勵機制，鼓勵長期持久儲存。近期升級（包括 Filecoin 虛擬機器 FVM）更引入智慧合約與可程式化儲存功能，將能力拓展至基礎儲存之外。
Filecoin 是一個去中心化儲存網路，旨在將雲端儲存轉變為一種演算法市場。它讓使用者能透過點對點（peer-to-peer）系統儲存與取回資料，並內建經濟激勵機制，確保檔案長期穩定可取得。任何人都可加入成為儲存提供者（storage provider）或客戶（client），價格則由供需決定，類似於 Airbnb 風格的儲存市場。截至 2024 年，該網路已成長至在全球數千個提供者之間分散儲存超過 1 exabyte 的資料。
Filecoin 的路線圖聚焦於擴大其實用性，同時讓網路更容易存取。規劃中的工作包括：加強與傳統 Web 服務的整合、為開發者提供更完善的工具，以及擴大對各類儲存交易（storage deals）的支援。另一項重點是降低複雜度，讓一般使用者無需理解底層技術細節，即可輕鬆儲存檔案。該專案亦正開發更多工具與服務，協助企業與開發者將 Filecoin 應用於實際場景，例如備份關鍵資訊或儲存大型資料集。近期發展包含：Filecoin 虛擬機器（FVM）生態系持續成長、資料檢索系統升級，以及與主要 Web3 專案和傳統企業達成新合作夥伴關係。此外，該網路亦正推動永續性計畫，目標是在維持強健去中心化儲存能力的同時，提升能源效率。
Filecoin資源
要更深入地瞭解 Filecoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Filecoin的其他問題
如果 Filecoin 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Filecoin 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Filecoin 今日價格為 NT$ 21.670026。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Filecoin 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 FIL 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Filecoin 的交易量為 --。
FIL 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Filecoin 價格，請造訪 FIL 價格頁面了解更多資訊。
FIL 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,222.18
+0.36%
ETH
1,887.35
+0.30%
GOLD(XAUT)
4,364.03
-0.21%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.64
-0.02%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 FIL/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Filecoin 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Filecoin 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Filecoin (FIL) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:27:24 (UTC+8)
Filecoin（FIL）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
FILUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 FIL。在 MEXC 上探索 FILUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$21.702016
NT$21.702016NT$21.702016
+0.89%
984.82K (USDT)
NT$21.682822
NT$21.682822NT$21.682822
+1.02%
39.31K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。