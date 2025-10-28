SPIRA（SPIRA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00071476 至 $ 0.00096796
24H最低價 $ 0.00071476
24H最高價 $ 0.00096796
歷史最高 $ 0.00178383
最低價 $ 0.00032065
漲跌幅（1H） +0.66%
漲跌幅（1D） +19.23%
漲跌幅（7D） +70.95%

SPIRA（SPIRA）目前實時價格為 $0.00085275。過去 24 小時內，SPIRA 的交易價格在 $ 0.00071476 至 $ 0.00096796 之間波動，市場活躍度顯著。SPIRA 的歷史最高價為 $ 0.00178383，歷史最低價為 $ 0.00032065。

從短期表現來看，SPIRA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +19.23%，過去 7 天內累計變動為 +70.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SPIRA（SPIRA）市場資訊

市值 $ 162.01K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 852.75K
流通量 189.98M
總供應量 1,000,000,000.0

SPIRA 的目前市值為 $ 162.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPIRA 的流通量為 189.98M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 852.75K。