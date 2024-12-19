Speedy 價格 (SPEEDY)
今天 Speedy (SPEEDY) 的實時價格爲 0.0072167 USD。目前其市值爲 $ 7.24M USD。SPEEDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Speedy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 313.26K USD
- Speedy 當天價格變化爲 -10.15%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Speedy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000815282664069526。
在過去30天內，Speedy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030006129。
在過去60天內，Speedy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053064950。
在過去90天內，Speedy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000815282664069526
|-10.15%
|30天
|$ -0.0030006129
|-41.57%
|60天
|$ -0.0053064950
|-73.53%
|90天
|$ 0
|--
Speedy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.65%
-10.15%
-14.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.
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|1 SPEEDY 兌換 AUD
A$0.011474553
|1 SPEEDY 兌換 GBP
￡0.005701193
|1 SPEEDY 兌換 EUR
€0.006928032
|1 SPEEDY 兌換 USD
$0.0072167
|1 SPEEDY 兌換 MYR
RM0.03247515
|1 SPEEDY 兌換 TRY
₺0.253161836
|1 SPEEDY 兌換 JPY
¥1.131650727
|1 SPEEDY 兌換 RUB
₽0.748588291
|1 SPEEDY 兌換 INR
₹0.614069003
|1 SPEEDY 兌換 IDR
Rp118.306538448
|1 SPEEDY 兌換 PHP
₱0.426362636
|1 SPEEDY 兌換 EGP
￡E.0.367474364
|1 SPEEDY 兌換 BRL
R$0.044815707
|1 SPEEDY 兌換 CAD
C$0.010319881
|1 SPEEDY 兌換 BDT
৳0.862467817
|1 SPEEDY 兌換 NGN
₦11.206019593
|1 SPEEDY 兌換 UAH
₴0.302957066
|1 SPEEDY 兌換 VES
Bs0.360835
|1 SPEEDY 兌換 PKR
Rs2.008479777
|1 SPEEDY 兌換 KZT
₸3.786241655
|1 SPEEDY 兌換 THB
฿0.249192651
|1 SPEEDY 兌換 TWD
NT$0.235480921
|1 SPEEDY 兌換 CHF
Fr0.006422863
|1 SPEEDY 兌換 HKD
HK$0.056073759
|1 SPEEDY 兌換 MAD
.د.م0.072383501