SPCX69 今日價格

SPCX69 (SPCX69) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.32%。目前 SPCX69 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPCX69。

SPCX69 目前市值在 $ 650,765 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M SPCX69。過去 24 小時內，SPCX69 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00770421，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPCX69 在過去一小時內波動了 -1.09%，過去7 天內波動了 +2.07%。過去一天，總交易量達到 $ 5.74K。

SPCX69（SPCX69）市場資訊

市值 $ 650.77K$ 650.77K $ 650.77K 成交量（24H） $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K 完全稀釋市值 $ 650.77K$ 650.77K $ 650.77K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,262.223941 999,998,262.223941 999,998,262.223941

SPCX69 的目前市值為 $ 650.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.74K。SPCX69 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998262.223941，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 650.77K。