Sonic Eco 價格 (ECO)
今天 Sonic Eco (ECO) 的實時價格爲 0.424281 USD。目前其市值爲 $ 207.87K USD。ECO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sonic Eco 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.13K USD
- Sonic Eco 當天價格變化爲 -7.38%
- 其循環供應量爲 489.94K USD
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今天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0338412973190052。
在過去30天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0338412973190052
|-7.38%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Sonic Eco 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-7.38%
+13.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ECO 兌換 AUD
A$0.6788496
|1 ECO 兌換 GBP
￡0.34366761
|1 ECO 兌換 EUR
€0.41155257
|1 ECO 兌換 USD
$0.424281
|1 ECO 兌換 MYR
RM1.9092645
|1 ECO 兌換 TRY
₺15.03227583
|1 ECO 兌換 JPY
¥65.95023864
|1 ECO 兌換 RUB
₽43.76034234
|1 ECO 兌換 INR
₹36.7427346
|1 ECO 兌換 IDR
Rp6,955.42511664
|1 ECO 兌換 PHP
₱24.85438098
|1 ECO 兌換 EGP
￡E.21.3837624
|1 ECO 兌換 BRL
R$2.56265724
|1 ECO 兌換 CAD
C$0.60672183
|1 ECO 兌換 BDT
৳51.58408398
|1 ECO 兌換 NGN
₦660.87281403
|1 ECO 兌換 UAH
₴17.89617258
|1 ECO 兌換 VES
Bs22.911174
|1 ECO 兌換 PKR
Rs118.37864181
|1 ECO 兌換 KZT
₸225.0810705
|1 ECO 兌換 THB
฿14.66739417
|1 ECO 兌換 TWD
NT$13.96308771
|1 ECO 兌換 CHF
Fr0.38609571
|1 ECO 兌換 HKD
HK$3.30090618
|1 ECO 兌換 MAD
.د.م4.26402405