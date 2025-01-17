Sonic Eco 圖標

Sonic Eco 價格 (ECO)

USD

Sonic Eco (ECO) 實時價格圖表

$0.424281
$0.424281$0.424281
-7.30%(1D)

今天 Sonic Eco (ECO) 的價格

今天 Sonic Eco (ECO) 的實時價格爲 0.424281 USD。目前其市值爲 $ 207.87K USD。ECO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sonic Eco 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.13K USD
- Sonic Eco 當天價格變化爲 -7.38%
- 其循環供應量爲 489.94K USD

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Sonic Eco (ECO) 價格表現 USD

今天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0338412973190052
在過去30天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Sonic Eco 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0338412973190052-7.38%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Sonic Eco (ECO) 價格分析

Sonic Eco 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.418844
$ 0.418844$ 0.418844

$ 0.484561
$ 0.484561$ 0.484561

$ 0.484561
$ 0.484561$ 0.484561

-0.49%

-7.38%

+13.92%

Sonic Eco (ECO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 207.87K
$ 207.87K$ 207.87K

$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K

489.94K
489.94K 489.94K

什麼是Sonic Eco (ECO)

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Sonic Eco (ECO) 資源

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大家還在問：關於 Sonic Eco (ECO) 的其他問題

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ECO 兌換爲當地貨幣

1 ECO 兌換 AUD
A$0.6788496
1 ECO 兌換 GBP
0.34366761
1 ECO 兌換 EUR
0.41155257
1 ECO 兌換 USD
$0.424281
1 ECO 兌換 MYR
RM1.9092645
1 ECO 兌換 TRY
15.03227583
1 ECO 兌換 JPY
¥65.95023864
1 ECO 兌換 RUB
43.76034234
1 ECO 兌換 INR
36.7427346
1 ECO 兌換 IDR
Rp6,955.42511664
1 ECO 兌換 PHP
24.85438098
1 ECO 兌換 EGP
￡E.21.3837624
1 ECO 兌換 BRL
R$2.56265724
1 ECO 兌換 CAD
C$0.60672183
1 ECO 兌換 BDT
51.58408398
1 ECO 兌換 NGN
660.87281403
1 ECO 兌換 UAH
17.89617258
1 ECO 兌換 VES
Bs22.911174
1 ECO 兌換 PKR
Rs118.37864181
1 ECO 兌換 KZT
225.0810705
1 ECO 兌換 THB
฿14.66739417
1 ECO 兌換 TWD
NT$13.96308771
1 ECO 兌換 CHF
Fr0.38609571
1 ECO 兌換 HKD
HK$3.30090618
1 ECO 兌換 MAD
.د.م4.26402405