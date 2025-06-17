SOL DRIP 圖標

SOL DRIP 價格 (DRIP)

USD

SOL DRIP (DRIP) 實時價格圖表

$0.00022374
$0.00022374$0.00022374
-0.30%(1D)

今天 SOL DRIP (DRIP) 的價格

今天 SOL DRIP (DRIP) 的實時價格爲 0.00022508 USD。目前其市值爲 $ 213.87K USD。DRIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SOL DRIP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SOL DRIP 當天價格變化爲 -5.13%
- 其循環供應量爲 944.01M USD

在獲取 MEXC 上從 DRIP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DRIP 價格信息的首選平台。

SOL DRIP (DRIP) 價格表現 USD

今天內，SOL DRIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SOL DRIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，SOL DRIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SOL DRIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.13%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SOL DRIP (DRIP) 價格分析

SOL DRIP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00021957
$ 0.00021957$ 0.00021957

$ 0.00026184
$ 0.00026184$ 0.00026184

$ 0.0003648
$ 0.0003648$ 0.0003648

+1.12%

-5.13%

-13.04%

SOL DRIP (DRIP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 213.87K
$ 213.87K$ 213.87K

--
----

944.01M
944.01M 944.01M

什麼是SOL DRIP (DRIP)

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SOL DRIP (DRIP) 資源

官網

SOL DRIP（DRIP）代幣經濟

了解 SOL DRIP（DRIP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DRIP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 SOL DRIP (DRIP) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DRIP 兌換爲當地貨幣

1 DRIP 兌換 VND
5.9229802
1 DRIP 兌換 AUD
A$0.0003443724
1 DRIP 兌換 GBP
0.0001665592
1 DRIP 兌換 EUR
0.0001935688
1 DRIP 兌換 USD
$0.00022508
1 DRIP 兌換 MYR
RM0.0009543392
1 DRIP 兌換 TRY
0.0088613996
1 DRIP 兌換 JPY
¥0.0326658604
1 DRIP 兌換 RUB
0.017713796
1 DRIP 兌換 INR
0.0194379088
1 DRIP 兌換 IDR
Rp3.6898354752
1 DRIP 兌換 KRW
0.3083280888
1 DRIP 兌換 PHP
0.0128002996
1 DRIP 兌換 EGP
￡E.0.0112922636
1 DRIP 兌換 BRL
R$0.0012356892
1 DRIP 兌換 CAD
C$0.000303858
1 DRIP 兌換 BDT
0.0275137792
1 DRIP 兌換 NGN
0.3478813972
1 DRIP 兌換 UAH
0.0093475724
1 DRIP 兌換 VES
Bs0.02295816
1 DRIP 兌換 PKR
Rs0.063742656
1 DRIP 兌換 KZT
0.115364754
1 DRIP 兌換 THB
฿0.0073353572
1 DRIP 兌換 TWD
NT$0.0066578664
1 DRIP 兌換 AED
د.إ0.0008260436
1 DRIP 兌換 CHF
Fr0.0001823148
1 DRIP 兌換 HKD
HK$0.0017646272
1 DRIP 兌換 MAD
.د.م0.002048228
1 DRIP 兌換 MXN
$0.0042697676