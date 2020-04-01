THORChain 今日價格

THORChain (RUNE) 今日實時價格為 NT$ 0.4153，過去 24 小時內變化了 2.12%。目前 RUNE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4153 每 RUNE。

THORChain 目前市值在 NT$ 140.53M 排名第 #159，流通供應量為 338.37M RUNE。過去 24 小時內，RUNE 的交易價格在 NT$ 0.4127（低點）和 NT$ 0.4271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 679.301747253，而歷史最低價為 NT$ 0.253639664286498。

短期表現方面，RUNE 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -8.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 179.69K。

THORChain（RUNE）市場資訊

排名 No.159 市值 NT$ 140.53MNT$ 140.53M NT$ 140.53M 成交量（24H） NT$ 179.69KNT$ 179.69K NT$ 179.69K 完全稀釋市值 NT$ 147.10MNT$ 147.10M NT$ 147.10M 流通量 338.37M 338.37M 338.37M 最大供應量 354,208,499 354,208,499 354,208,499 總供應量 354,208,499 354,208,499 354,208,499 流通率 95.52% 市場佔有率 0.01% 發行日期 2020-04-01 00:00:00 發行價格 NT$ 1.2141NT$ 1.2141 NT$ 1.2141 所屬公鏈 RUNE

THORChain 的目前市值為 NT$ 140.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 179.69K。RUNE 的流通量為 338.37M，總供應量是 354208499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 147.10M。