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THORChain 目前實時價格為 0.4153 TWD。RUNE 市值為 140,526,176.0805 TWD。追蹤台灣的 RUNE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！THORChain 目前實時價格為 0.4153 TWD。RUNE 市值為 140,526,176.0805 TWD。追蹤台灣的 RUNE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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THORChain 圖標

THORChain實時價格 (RUNE)

1 RUNE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$13.268835
NT$13.268835NT$13.268835
-2.12%1D
TWD
THORChain (RUNE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:51 (UTC+8)

THORChain 今日價格

THORChain (RUNE) 今日實時價格為 NT$ 0.4153，過去 24 小時內變化了 2.12%。目前 RUNE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4153 每 RUNE。

THORChain 目前市值在 NT$ 140.53M 排名第 #159，流通供應量為 338.37M RUNE。過去 24 小時內，RUNE 的交易價格在 NT$ 0.4127（低點）和 NT$ 0.4271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 679.301747253，而歷史最低價為 NT$ 0.253639664286498

短期表現方面，RUNE 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -8.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 179.69K

THORChain（RUNE）市場資訊

No.159

NT$ 140.53M
NT$ 140.53MNT$ 140.53M

NT$ 179.69K
NT$ 179.69KNT$ 179.69K

NT$ 147.10M
NT$ 147.10MNT$ 147.10M

338.37M
338.37M 338.37M

354,208,499
354,208,499 354,208,499

354,208,499
354,208,499 354,208,499

95.52%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

NT$ 1.2141
NT$ 1.2141NT$ 1.2141

RUNE

THORChain 的目前市值為 NT$ 140.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 179.69K。RUNE 的流通量為 338.37M，總供應量是 354208499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 147.10M

THORChain 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4127
NT$ 0.4127NT$ 0.4127
24H最低價
NT$ 0.4271
NT$ 0.4271NT$ 0.4271
24H最高價

NT$ 0.4127
NT$ 0.4127NT$ 0.4127

NT$ 0.4271
NT$ 0.4271NT$ 0.4271

NT$ 679.301747253
NT$ 679.301747253NT$ 679.301747253

NT$ 0.253639664286498
NT$ 0.253639664286498NT$ 0.253639664286498

+0.26%

-2.12%

-8.35%

-8.35%

THORChain（RUNE）價格歷史 TWD

跟蹤 THORChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.287392-2.12%
30天NT$ -0.0081-1.92%
60天NT$ +0.0125+3.10%
90天NT$ -0.0161-3.74%
THORChain 今日價格變化

今天，RUNE 記錄了 NT$ -0.287392 (-2.12%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

THORChain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0081 (-1.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

THORChain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RUNE 的變化為 NT$ +0.0125 (+3.10%)，從而更廣泛地了解其表現。

THORChain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0161 (-3.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 THORChain（RUNE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 THORChain 價格歷史頁面

THORChain 分析

本分析利用人工智慧模型評估 THORChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

THORChain 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RUNE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

RUNE_USDT在4小時周期內運行於0.4263的中樞軸線上方。現價0.4269緊貼該支撐位分布。價格位於S1阻力與R1支撐之間的狹窄區間內。短中期均線組呈現多頭排列狀態。MACD指標形成死叉形態，快慢線動能出現方向背離。RSI讀數處於中性區域，波動率維持低位收斂特徵。多空力量在當前位置達成暫時平衡。上方R1價格位0.4284，距離現價僅0.15%，該位置構成近端流動性參考點。下方S1價格位0.4246，距離現價0.54%，該位置提供短期下行緩衝空間。遠端R2價格位0.4301位於更高層級，而S2價格位0.4225則界定區間下沿邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 THORChain 的價格？

THORChain (RUNE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 總鎖倉價值（TVL）——更高的流動性資金池會提升 RUNE 的需求。
2. 跨鏈交易量——更多的交易將為 RUNE 持有者帶來手續費收入。
3. 網路採用度——與新區塊鏈的整合將擴大其應用場景。
4. 代幣經濟學——節點所需的 RUNE 傳銷機制會製造稀缺性。
5. DeFi 市場情緒——整體去中心化金融趨勢會影響需求。
6. 其他 DEX 協議的競爭。
7. 影響跨鏈交易的監管發展。
8. 技術升級與協議改進。

為什麼人們想知道 THORChain 今天的價格？

人們希望了解今日的 THORChain (RUNE) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場進出時機。由於 RUNE 支援跨鏈流動性與去中心化交易，投資人會追蹤其價格，以捕捉波動機會、評估投資績效，並在不斷成長的 DeFi 生態系統中，判斷最適宜的買入或賣出時機。

THORChain 的價格預測

THORChain（RUNE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RUNE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
THORChain (RUNE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，THORChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 THORChain 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 THORChain 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RUNE 2026–2027 年價格的預測。

關於 THORChain

Thorchain (RUNE) 是一種去中心化流動性協議，允許用戶在不失去其資產完全保管權的情況下，輕鬆在各種網絡間交換加密貨幣資產。它運作在一個由用戶抵押 RUNE 和其他數字資產驅動的連續流動性池系統上。該協議的原生實用性代幣，RUNE，用於這些池的安全性、治理和流動性。Thorchain 的設計使其能夠對鏈進行不分源，這意味著它可以連接和與多個不同的區塊鏈進行互動，從而促進跨鏈流動性和互操作性。這使得它成為去中心化金融（DeFi）生態系統的關鍵角色，因為它能夠實現不同加密貨幣之間的無縫交易。

如何在台灣購買和投資 THORChain

準備好開始使用 THORChain 了嗎？在 MEXC 購買 RUNE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 THORChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 THORChain (RUNE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，THORChain 將立即存入您的錢包。
THORChain (RUNE) 購買教程

THORChain 能做什麼？

擁有 THORChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 THORChain (RUNE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

白皮書

THORChain資源

要更深入地瞭解 THORChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方THORChain網站
區塊查詢

類別 :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於THORChain的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:51 (UTC+8)

THORChain（RUNE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 THORChain 的更多資訊

RUNEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RUNE。在 MEXC 上探索 RUNEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 THORChain (RUNE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 THORChain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RUNE/USDT
NT$13.262445
NT$13.262445NT$13.262445
-2.21%
427.13K (USDT)
RUNE/USDC
NT$13.25925
NT$13.25925NT$13.25925
-2.16%
129.47K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1849905
NT$0.1849905NT$0.1849905

-1.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.21438
NT$9.21438NT$9.21438

+23.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.076356
NT$9.076356NT$9.076356

+2.07%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.721711
NT$8.721711NT$8.721711

+135.79%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.354271185
NT$0.354271185NT$0.354271185

+69.83%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4108985
NT$28.4108985NT$28.4108985

+25.80%

Cap

Cap

CAP

NT$2.481237
NT$2.481237NT$2.481237

+43.20%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

RUNE 兌 TWD 計算器

數量

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RUNE
TWD
TWD

1 RUNE = 13.268835 TWD