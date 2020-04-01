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2026-08-14 22:39:51 (UTC+8) THORChain 今日價格
THORChain (RUNE) 今日實時價格為
NT$ 0.4153，過去 24 小時內變化了 2.12%。目前 RUNE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4153 每 RUNE。
THORChain 目前市值在
NT$ 140.53M 排名第 #159，流通供應量為 338.37M RUNE。過去 24 小時內，RUNE 的交易價格在 NT$ 0.4127（低點）和 NT$ 0.4271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 679.301747253，而歷史最低價為 NT$ 0.253639664286498。
短期表現方面，RUNE 在過去一小時內波動了
+0.26%，過去7 天內波動了 -8.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 179.69K。 THORChain（RUNE）市場資訊 市值 NT$ 140.53M NT$ 140.53M NT$ 140.53M 成交量（24H） NT$ 179.69K NT$ 179.69K NT$ 179.69K 完全稀釋市值 NT$ 147.10M NT$ 147.10M NT$ 147.10M 最大供應量 354,208,499 354,208,499 354,208,499 總供應量 354,208,499 354,208,499 354,208,499 發行價格 NT$ 1.2141 NT$ 1.2141 NT$ 1.2141
THORChain 的目前市值為
NT$ 140.53M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 179.69K。RUNE 的流通量為 338.37M，總供應量是 354208499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 147.10M。 購買THORChain THORChain 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.4127 NT$ 0.4127 NT$ 0.4127
24H最低價
NT$ 0.4271 NT$ 0.4271 NT$ 0.4271
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.4127 NT$ 0.4127 NT$ 0.4127 24H最高價 NT$ 0.4271 NT$ 0.4271 NT$ 0.4271 歷史最高 NT$ 679.301747253 NT$ 679.301747253 NT$ 679.301747253 最低價 NT$ 0.253639664286498 NT$ 0.253639664286498 NT$ 0.253639664286498 THORChain（RUNE）價格歷史 TWD
跟蹤 THORChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.287392 -2.12% 30天 NT$ -0.0081 -1.92% 60天 NT$ +0.0125 +3.10% 90天 NT$ -0.0161 -3.74% THORChain 今日價格變化
今天，RUNE 記錄了
NT$ -0.287392 (-2.12%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 THORChain 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.0081 (-1.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 THORChain 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，RUNE 的變化為
NT$ +0.0125 (+3.10%)，從而更廣泛地了解其表現。 THORChain 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.0161 (-3.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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THORChain 價格歷史頁面
目前 RUNE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 中樞 ≤ 現價 ≤ R1 位於中樞‑R1 間 剛離開中樞，偏中上位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
RUNE_USDT在4小時周期內運行於0.4263的中樞軸線上方。現價0.4269緊貼該支撐位分布。價格位於S1阻力與R1支撐之間的狹窄區間內。短中期均線組呈現多頭排列狀態。MACD指標形成死叉形態，快慢線動能出現方向背離。RSI讀數處於中性區域，波動率維持低位收斂特徵。多空力量在當前位置達成暫時平衡。上方R1價格位0.4284，距離現價僅0.15%，該位置構成近端流動性參考點。下方S1價格位0.4246，距離現價0.54%，該位置提供短期下行緩衝空間。遠端R2價格位0.4301位於更高層級，而S2價格位0.4225則界定區間下沿邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 THORChain 的價格？
THORChain (RUNE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 總鎖倉價值（TVL）——更高的流動性資金池會提升 RUNE 的需求。 2. 跨鏈交易量——更多的交易將為 RUNE 持有者帶來手續費收入。 3. 網路採用度——與新區塊鏈的整合將擴大其應用場景。 4. 代幣經濟學——節點所需的 RUNE 傳銷機制會製造稀缺性。 5. DeFi 市場情緒——整體去中心化金融趨勢會影響需求。 6. 其他 DEX 協議的競爭。 7. 影響跨鏈交易的監管發展。 8. 技術升級與協議改進。 為什麼人們想知道 THORChain 今天的價格？
人們希望了解今日的 THORChain (RUNE) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場進出時機。由於 RUNE 支援跨鏈流動性與去中心化交易，投資人會追蹤其價格，以捕捉波動機會、評估投資績效，並在不斷成長的 DeFi 生態系統中，判斷最適宜的買入或賣出時機。
THORChain 的價格預測 THORChain（RUNE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RUNE 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 THORChain (RUNE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，THORChain 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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THORChain 價格預測
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關於 THORChain
Thorchain (RUNE) 是一種去中心化流動性協議，允許用戶在不失去其資產完全保管權的情況下，輕鬆在各種網絡間交換加密貨幣資產。它運作在一個由用戶抵押 RUNE 和其他數字資產驅動的連續流動性池系統上。該協議的原生實用性代幣，RUNE，用於這些池的安全性、治理和流動性。Thorchain 的設計使其能夠對鏈進行不分源，這意味著它可以連接和與多個不同的區塊鏈進行互動，從而促進跨鏈流動性和互操作性。這使得它成為去中心化金融（DeFi）生態系統的關鍵角色，因為它能夠實現不同加密貨幣之間的無縫交易。
如何在台灣購買和投資 THORChain
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如何購買 THORChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 THORChain (RUNE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，THORChain 將立即存入您的錢包。
THORChain 能做什麼？
擁有 THORChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是THORChain (RUNE)
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
白皮書
RUNE 是 THORChain 架構的核心，作為內部貨幣，串連整個網路的活動。當用戶交換一種資產為另一種資產時，背後的交易路由皆透過 RUNE 進行——舉例來說，比特幣兌以太坊的交易，實際上是先將比特幣兌換成 RUNE，再將 RUNE 兌換成以太坊。該協議的目標是達成一種平衡：約三分之二的 RUNE 由網路營運者質押（bonded）作為安全保證金，而約三分之一則配置至流動性池（liquidity pools），以支援交易，使網路安全性與市場功能緊密對齊。向流動性池提供資產的流動性提供者（LP），可獲得以 RUNE 支付的獎勵；且其所支援的池若交易量上升，獎勵亦隨之增加。THORChain 同時收取少量的交易手續費（swap fees），部分用於獎勵營運者與流動性提供者——較小額交易收取較低費用，而造成更大價格衝擊（price impact）的大額交易則收取較高費用。截至 2023 年，RUNE 的代幣經濟模型與實際應用已反映在 THORChain 流動性池超過 5 億美元的總鎖倉價值（Total Value Locked, TVL）中，顯示其在 DeFi 生態系內具備顯著採用率與實用性。
THORChain 的組織架構旨在避免依賴特定個人或中央化領導，目標是無需傳統公司階層即可運作。開發工作由多個獨立團隊執行，以開放、社群驅動的方式為協議貢獻力量，類似於開源專案透過不同群體的貢獻而演進。這種分散式結構旨在提升韌性，確保網路不會因任何單一個人或團隊而中斷運作與持續改善。自創立以來，THORChain 已吸引全球各地的優秀開發者與團隊，活躍開發遍及多個程式碼倉儲（repository）與溝通管道。定期的協議升級與改進持續透過去中心化治理推行，展現其社群主導模式的有效性。
THORChain 是圍繞一組可儲存多種加密貨幣的金庫（vaults）所建構，類似於分散在不同地點的保險箱。這些金庫由稱為「節點（nodes）」的營運者負責監管，彼此協調以確保協議能按預期持續運作。與傳統交易所依賴訂單簿（order books）來撮合買賣雙方不同，THORChain 採用流動性池（liquidity pools）。每個池子皆將 THORChain 的原生代幣 RUNE 與另一項資產（例如比特幣或以太坊）配對，且兌換價格會根據池內兩項資產的相對餘額自動調整。由於交易直接與這些池子執行，使用者無需等待交易對手接受報價；兌換全程自動處理，且交換後的資產立即交付。安全性則透過以下方式強化：要求節點以大量 RUNE 作為抵押（bonding），對可疑行為課以懲罰；並定期輪換營運者，降低任何單一群體取得控制權的風險。此外，交易核准採用「多營運者（multi-operator）」模型，確保單一參與者無法獨自授權資產轉移，類似於開啟金庫需多把鑰匙。自初始上線以來，THORChain 已整合多條區塊鏈網路，包括比特幣、以太坊、Binance Chain、Avalanche 及 Cosmos 生態鏈，進一步奠定其作為多功能跨鏈平台的地位。
THORChain 提供了一種無須信任的加密貨幣兌換方式，其運作模式如同一座數位橋樑，能讓用戶在不依賴中心化中介的情況下進行安全兌換。它作為一個自動化的去中心化交易所（DEX），支援諸如比特幣兌以太坊（及其他資產）等交易，無需透過傳統交易所平台。該網絡的安全性由專門的運營者（Operators）保障——他們透過抵押資產來保障系統安全；而價格則由數學機制驅動，確保兌換公平合理。自上線以來，THORChain 已處理數十億美元的交易量，並已成為領先的去中心化跨鏈交易所之一。
THORChain 的路線圖聚焦於讓加密貨幣交易更加普及，同時持續強化協議整體的安全性。該網絡最初僅支援少數幾種主流加密貨幣，後續已擴展至多條區塊鏈與多種資產。一項關鍵的開發重點是提升交易速度與效率，使系統能在高流量活動下維持流暢不卡頓——類似於升級基礎設施以承載更多流量。另一項持續進行的目標，是透過提供簡化整合與開發流程的工具，讓外部開發者更輕鬆地建構基於 THORChain 的應用程式。安全工作始終持續進行，定期發布更新以提升安全性與穩定性；同時也致力於優化整體使用者體驗，讓非加密領域專家也能順利上手。近期進展包括合成資產（synthetic assets）的成功上線、跨鏈整合能力的提升，以及安全機制的強化。未來規劃則涵蓋：拓展至更多區塊鏈網絡、導入 Layer-2 擴容方案，以及開發更進階的交易功能。
THORChain資源
要更深入地瞭解 THORChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於THORChain的其他問題
如果 THORChain 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 THORChain 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
THORChain 今日價格為 NT$ 13.268835。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
THORChain 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 RUNE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 THORChain 的交易量為 --。
RUNE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 THORChain 價格，請造訪 RUNE 價格頁面了解更多資訊。
RUNE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,743.8
-1.06%
ETH
1,870.11
-0.53%
GOLD(XAUT)
4,369.91
+0.45%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.26
-0.51%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 RUNE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
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如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
THORChain 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 THORChain (RUNE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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RUNEUSDT（合約交易）
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NT$13.262445 NT$13.262445 NT$13.262445 -2.21% 427.13K (USDT) NT$13.25925 NT$13.25925 NT$13.25925 -2.16% 129.47K (USDT) 免責聲明
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