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AlpineF1TeamFanToken 目前實時價格為 0.3138 TWD。ALPINE 市值為 6,695,067.103763184 TWD。追蹤台灣的 ALPINE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！AlpineF1TeamFanToken 目前實時價格為 0.3138 TWD。ALPINE 市值為 6,695,067.103763184 TWD。追蹤台灣的 ALPINE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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AlpineF1TeamFanToken 圖標

AlpineF1TeamFanToken實時價格 (ALPINE)

1 ALPINE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$10.000284
NT$10.000284NT$10.000284
-1.94%1D
TWD
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:17:33 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken 今日價格

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 今日實時價格為 NT$ 0.3138，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 ALPINE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3138 每 ALPINE。

AlpineF1TeamFanToken 目前市值在 NT$ 6.70M 排名第 #1069，流通供應量為 21.34M ALPINE。過去 24 小時內，ALPINE 的交易價格在 NT$ 0.3124（低點）和 NT$ 0.3222（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 426.97138789756292116，而歷史最低價為 NT$ 10.2268162396340507584

短期表現方面，ALPINE 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.27K

AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）市場資訊

No.1069

NT$ 6.70M
NT$ 6.70MNT$ 6.70M

NT$ 62.27K
NT$ 62.27KNT$ 62.27K

NT$ 12.55M
NT$ 12.55MNT$ 12.55M

21.34M
21.34M 21.34M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

53.33%

BSC

AlpineF1TeamFanToken 的目前市值為 NT$ 6.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.27K。ALPINE 的流通量為 21.34M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.55M

AlpineF1TeamFanToken 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3124
NT$ 0.3124NT$ 0.3124
24H最低價
NT$ 0.3222
NT$ 0.3222NT$ 0.3222
24H最高價

NT$ 0.3124
NT$ 0.3124NT$ 0.3124

NT$ 0.3222
NT$ 0.3222NT$ 0.3222

NT$ 426.97138789756292116
NT$ 426.97138789756292116NT$ 426.97138789756292116

NT$ 10.2268162396340507584
NT$ 10.2268162396340507584NT$ 10.2268162396340507584

+0.19%

-1.94%

-2.43%

-2.43%

AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）價格歷史 TWD

跟蹤 AlpineF1TeamFanToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.197844-1.94%
30天NT$ -0.032-9.26%
60天NT$ -0.0531-14.48%
90天NT$ -0.1124-26.38%
AlpineF1TeamFanToken 今日價格變化

今天，ALPINE 記錄了 NT$ -0.197844 (-1.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AlpineF1TeamFanToken 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.032 (-9.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AlpineF1TeamFanToken 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ALPINE 的變化為 NT$ -0.0531 (-14.48%)，從而更廣泛地了解其表現。

AlpineF1TeamFanToken 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1124 (-26.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AlpineF1TeamFanToken 價格歷史頁面

AlpineF1TeamFanToken 分析

本分析利用人工智慧模型評估 AlpineF1TeamFanToken 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

AlpineF1TeamFanToken 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ALPINE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ALPINE_USDT在4小時周期運行於0.3154，位於S1支撐點0.3156下方的微小空間內。價格目前處於由中樞0.3209與S2支撐0.3111構成的區間下沿。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。從結構上看，價格受到短期支撐位的壓制，尚未有效站穩S1上方。 MACD指標呈現死叉狀態，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，未出現極端超買或超賣的數值。KDJ與StochRSI指標同步回落，短線動能偏向空方。布林帶開口維持正常狀態，波動率並未出現顯著擴張或收縮。快慢指標呈現分層現象，長期趨勢偏多，而短期動量則轉弱。 近期關鍵價格位為S1支撐點0.3156，距離當前價僅0.0002。上方第一阻力位位於中樞0.3209，距離當前價0.0055。下方近期支撐位為S2點位0.3111，距離當前價0.0043。遠端參考阻力R1位於0.3254。若價格無法收復S1，將進一步測試S2支撐的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 AlpineF1TeamFanToken 的價格？

ALPINE代幣的價格受到以下因素的影響：一級方程式賽車車隊的表現、比賽結果、粉絲參與度、各交易所的交易量、整體加密貨幣市場的情緒、合作夥伴關係的公告、Socios.com生態系統內的實用性、一級方程式賽歷的季節性活動，以及更廣泛的運動類代幣採用趨勢。

為什麼人們想知道 AlpineF1TeamFanToken 今天的價格？

人們希望了解今日的ALPINE代幣價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、市場情緒分析、投資時機判斷，以及投機機會。作為與Alpine F1車隊相關的粉絲代幣，其價格會根據車隊表現、一級方程式賽事，以及加密貨幣市場趨勢而波動。

AlpineF1TeamFanToken 的價格預測

AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ALPINE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，AlpineF1TeamFanToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AlpineF1TeamFanToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AlpineF1TeamFanToken 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ALPINE 2026–2027 年價格的預測。

關於 AlpineF1TeamFanToken

ALPINE是一種在其自有專屬區塊鏈網路上運作的數位資產。它旨在促進其網路上的安全點對點交易，並專注於速度和效率。ALPINE區塊鏈採用了一種稱為權益證明（PoS）的共識機制來驗證交易並將新區塊添加到鏈上。這種機制以其能源效率和可擴展性而聞名，使其成為許多現代區塊鏈項目的熱門選擇。ALPINE代幣作為ALPINE生態系統內的本地貨幣，用於交易費用和網路治理。其發行模型是固定的，這意味著將存在一個預定的最大供應量的代幣。

如何在台灣購買和投資 AlpineF1TeamFanToken

準備好開始使用 AlpineF1TeamFanToken 了嗎？在 MEXC 購買 ALPINE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AlpineF1TeamFanToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AlpineF1TeamFanToken 將立即存入您的錢包。
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 購買教程

AlpineF1TeamFanToken 能做什麼？

擁有 AlpineF1TeamFanToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Alpine F1® Team Fan Token 是一種 BEP-20 實用代幣，旨在徹底改變所有 BWT Alpine F1® Team 支持者的粉絲體驗。該代幣使 BWT Alpine F1® 團隊的粉絲能夠參與團隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT，並享受與粉絲獎勵或豐富體驗相關的遊戲化功能。

AlpineF1TeamFanToken資源

要更深入地瞭解 AlpineF1TeamFanToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AlpineF1TeamFanToken網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

人們還問：關於AlpineF1TeamFanToken的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:17:33 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 AlpineF1TeamFanToken 的更多資訊

ALPINEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ALPINE。在 MEXC 上探索 ALPINEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 AlpineF1TeamFanToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ALPINE/USDT
NT$10.025852
NT$10.025852NT$10.025852
-1.63%
197.20K (USDT)

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NT$2.7600656
NT$2.7600656NT$2.7600656

+354.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1786564
NT$0.1786564NT$0.1786564

-5.30%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.48739
NT$0.48739NT$0.48739

-20.98%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.035092
NT$9.035092NT$9.035092

+21.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0322156
NT$9.0322156NT$9.0322156

+1.54%

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今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8254344
NT$8.8254344NT$8.8254344

+138.52%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.361784004
NT$0.361784004NT$0.361784004

+73.38%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.7935736
NT$34.7935736NT$34.7935736

+54.02%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6175524
NT$3.6175524NT$3.6175524

+18.49%

AEON

AEON

AEON

NT$2.0968956
NT$2.0968956NT$2.0968956

+17.07%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ALPINE
ALPINE
TWD
TWD

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