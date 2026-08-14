AlpineF1TeamFanToken實時價格 (ALPINE)
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 今日實時價格為 NT$ 0.3138，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 ALPINE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3138 每 ALPINE。
AlpineF1TeamFanToken 目前市值在 NT$ 6.70M 排名第 #1069，流通供應量為 21.34M ALPINE。過去 24 小時內，ALPINE 的交易價格在 NT$ 0.3124（低點）和 NT$ 0.3222（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 426.97138789756292116，而歷史最低價為 NT$ 10.2268162396340507584。
短期表現方面，ALPINE 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.27K。
No.1069
53.33%
BSC
AlpineF1TeamFanToken 的目前市值為 NT$ 6.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.27K。ALPINE 的流通量為 21.34M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.55M。
+0.19%
-1.94%
-2.43%
-2.43%
跟蹤 AlpineF1TeamFanToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.197844
|-1.94%
|30天
|NT$ -0.032
|-9.26%
|60天
|NT$ -0.0531
|-14.48%
|90天
|NT$ -0.1124
|-26.38%
今天，ALPINE 記錄了 NT$ -0.197844 (-1.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.032 (-9.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ALPINE 的變化為 NT$ -0.0531 (-14.48%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1124 (-26.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 ALPINE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ALPINE_USDT在4小時周期運行於0.3154，位於S1支撐點0.3156下方的微小空間內。價格目前處於由中樞0.3209與S2支撐0.3111構成的區間下沿。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。從結構上看，價格受到短期支撐位的壓制，尚未有效站穩S1上方。 MACD指標呈現死叉狀態，快慢線向下發散。RSI處於中性區域，未出現極端超買或超賣的數值。KDJ與StochRSI指標同步回落，短線動能偏向空方。布林帶開口維持正常狀態，波動率並未出現顯著擴張或收縮。快慢指標呈現分層現象，長期趨勢偏多，而短期動量則轉弱。 近期關鍵價格位為S1支撐點0.3156，距離當前價僅0.0002。上方第一阻力位位於中樞0.3209，距離當前價0.0055。下方近期支撐位為S2點位0.3111，距離當前價0.0043。遠端參考阻力R1位於0.3254。若價格無法收復S1，將進一步測試S2支撐的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，AlpineF1TeamFanToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
ALPINE是一種在其自有專屬區塊鏈網路上運作的數位資產。它旨在促進其網路上的安全點對點交易，並專注於速度和效率。ALPINE區塊鏈採用了一種稱為權益證明（PoS）的共識機制來驗證交易並將新區塊添加到鏈上。這種機制以其能源效率和可擴展性而聞名，使其成為許多現代區塊鏈項目的熱門選擇。ALPINE代幣作為ALPINE生態系統內的本地貨幣，用於交易費用和網路治理。其發行模型是固定的，這意味著將存在一個預定的最大供應量的代幣。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|行業動態
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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