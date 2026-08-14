AlpineF1TeamFanToken 今日價格

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) 今日實時價格為 NT$ 0.3138，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 ALPINE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3138 每 ALPINE。

AlpineF1TeamFanToken 目前市值在 NT$ 6.70M 排名第 #1069，流通供應量為 21.34M ALPINE。過去 24 小時內，ALPINE 的交易價格在 NT$ 0.3124（低點）和 NT$ 0.3222（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 426.97138789756292116，而歷史最低價為 NT$ 10.2268162396340507584。

短期表現方面，ALPINE 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.27K。

AlpineF1TeamFanToken（ALPINE）市場資訊

排名 No.1069 市值 NT$ 6.70MNT$ 6.70M NT$ 6.70M 成交量（24H） NT$ 62.27KNT$ 62.27K NT$ 62.27K 完全稀釋市值 NT$ 12.55MNT$ 12.55M NT$ 12.55M 流通量 21.34M 21.34M 21.34M 最大供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 總供應量 40,000,000 40,000,000 40,000,000 流通率 53.33% 所屬公鏈 BSC

AlpineF1TeamFanToken 的目前市值為 NT$ 6.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.27K。ALPINE 的流通量為 21.34M，總供應量是 40000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.55M。