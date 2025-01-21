Shadow 價格 (SHADOW)
今天 Shadow (SHADOW) 的實時價格爲 8.23 USD。目前其市值爲 $ 1.46M USD。SHADOW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shadow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.83K USD
- Shadow 當天價格變化爲 +9.03%
- 其循環供應量爲 177.90K USD
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今天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.682315。
在過去30天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.682315
|+9.03%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Shadow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.41%
+9.03%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).
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|1 SHADOW 兌換 AUD
A$13.168
|1 SHADOW 兌換 GBP
￡6.6663
|1 SHADOW 兌換 EUR
€7.9008
|1 SHADOW 兌換 USD
$8.23
|1 SHADOW 兌換 MYR
RM36.7881
|1 SHADOW 兌換 TRY
₺293.1526
|1 SHADOW 兌換 JPY
¥1,282.7278
|1 SHADOW 兌換 RUB
₽823
|1 SHADOW 兌換 INR
₹712.3065
|1 SHADOW 兌換 IDR
Rp134,918.0112
|1 SHADOW 兌換 PHP
₱481.0435
|1 SHADOW 兌換 EGP
￡E.413.8867
|1 SHADOW 兌換 BRL
R$49.6269
|1 SHADOW 兌換 CAD
C$11.8512
|1 SHADOW 兌換 BDT
৳1,003.4839
|1 SHADOW 兌換 NGN
₦12,779.4617
|1 SHADOW 兌換 UAH
₴347.5529
|1 SHADOW 兌換 VES
Bs444.42
|1 SHADOW 兌換 PKR
Rs2,295.0178
|1 SHADOW 兌換 KZT
₸4,366.015
|1 SHADOW 兌換 THB
฿280.643
|1 SHADOW 兌換 TWD
NT$269.3679
|1 SHADOW 兌換 CHF
Fr7.4893
|1 SHADOW 兌換 HKD
HK$64.0294
|1 SHADOW 兌換 MAD
.د.م82.4646