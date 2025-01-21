Shadow 圖標

Shadow 價格 (SHADOW)

USD

Shadow (SHADOW) 實時價格圖表

$8.23
$8.23$8.23
+9.00%(1D)

今天 Shadow (SHADOW) 的價格

今天 Shadow (SHADOW) 的實時價格爲 8.23 USD。目前其市值爲 $ 1.46M USD。SHADOW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Shadow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.83K USD
- Shadow 當天價格變化爲 +9.03%
- 其循環供應量爲 177.90K USD

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Shadow (SHADOW) 價格表現 USD

今天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.682315
在過去30天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.682315+9.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Shadow (SHADOW) 價格分析

Shadow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.55
$ 6.55$ 6.55

$ 8.63
$ 8.63$ 8.63

$ 8.63
$ 8.63$ 8.63

-1.41%

+9.03%

--

Shadow (SHADOW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K

177.90K
177.90K 177.90K

什麼是Shadow (SHADOW)

SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).

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Shadow (SHADOW) 資源

官網

大家還在問：關於 Shadow (SHADOW) 的其他問題

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SHADOW 兌換爲當地貨幣

1 SHADOW 兌換 AUD
A$13.168
1 SHADOW 兌換 GBP
6.6663
1 SHADOW 兌換 EUR
7.9008
1 SHADOW 兌換 USD
$8.23
1 SHADOW 兌換 MYR
RM36.7881
1 SHADOW 兌換 TRY
293.1526
1 SHADOW 兌換 JPY
¥1,282.7278
1 SHADOW 兌換 RUB
823
1 SHADOW 兌換 INR
712.3065
1 SHADOW 兌換 IDR
Rp134,918.0112
1 SHADOW 兌換 PHP
481.0435
1 SHADOW 兌換 EGP
￡E.413.8867
1 SHADOW 兌換 BRL
R$49.6269
1 SHADOW 兌換 CAD
C$11.8512
1 SHADOW 兌換 BDT
1,003.4839
1 SHADOW 兌換 NGN
12,779.4617
1 SHADOW 兌換 UAH
347.5529
1 SHADOW 兌換 VES
Bs444.42
1 SHADOW 兌換 PKR
Rs2,295.0178
1 SHADOW 兌換 KZT
4,366.015
1 SHADOW 兌換 THB
฿280.643
1 SHADOW 兌換 TWD
NT$269.3679
1 SHADOW 兌換 CHF
Fr7.4893
1 SHADOW 兌換 HKD
HK$64.0294
1 SHADOW 兌換 MAD
.د.م82.4646