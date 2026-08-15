Serum 今日價格

Serum (SRM) 今日實時價格為 $ 0.00847638，過去 24 小時內變化了 4.98%。目前 SRM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00847638 每 SRM。

Serum 目前市值在 $ 3,167,021 排名第 #-，流通供應量為 372.78M SRM。過去 24 小時內，SRM 的交易價格在 $ 0.00790846（低點）和 $ 0.00869496（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13.78，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SRM 在過去一小時內波動了 +1.16%，過去7 天內波動了 +14.84%。過去一天，總交易量達到 $ 12.29K。

Serum（SRM）市場資訊

市值 $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M 成交量（24H） $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K 完全稀釋市值 $ 84.89M$ 84.89M $ 84.89M 流通量 372.78M 372.78M 372.78M 總供應量 9,992,470,461.601225 9,992,470,461.601225 9,992,470,461.601225

Serum 的目前市值為 $ 3.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.29K。SRM 的流通量為 372.78M，總供應量是 9992470461.601225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.89M。