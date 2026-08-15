SEIYAN 今日價格

SEIYAN (SEIYAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.26%。目前 SEIYAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEIYAN。

SEIYAN 目前市值在 $ 91,615 排名第 #-，流通供應量為 776.75M SEIYAN。過去 24 小時內，SEIYAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.071105，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEIYAN 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -2.79%。過去一天，總交易量達到 $ 2.44。

SEIYAN（SEIYAN）市場資訊

市值 $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K 成交量（24H） $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 完全稀釋市值 $ 117.95K$ 117.95K $ 117.95K 流通量 776.75M 776.75M 776.75M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SEIYAN 的目前市值為 $ 91.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.44。SEIYAN 的流通量為 776.75M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 117.95K。