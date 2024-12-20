Schrodi 圖標

Schrodi 價格 (SCHRODI)

USD

Schrodi (SCHRODI) 實時價格圖表

$0.00306201
$0.00306201$0.00306201
-7.10%(1D)

今天 Schrodi (SCHRODI) 的價格

今天 Schrodi (SCHRODI) 的實時價格爲 0.00306201 USD。目前其市值爲 $ 304.56K USD。SCHRODI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Schrodi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.07K USD
- Schrodi 當天價格變化爲 -7.13%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Schrodi (SCHRODI) 價格表現 USD

今天內，Schrodi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000235144305887139
在過去30天內，Schrodi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003697646
在過去60天內，Schrodi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005043384
在過去90天內，Schrodi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000409026135780058

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000235144305887139-7.13%
30天$ +0.0003697646+12.08%
60天$ +0.0005043384+16.47%
90天$ +0.000409026135780058+15.42%

Schrodi (SCHRODI) 價格分析

Schrodi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.002975
$ 0.002975$ 0.002975

$ 0.00343123
$ 0.00343123$ 0.00343123

$ 0.00615252
$ 0.00615252$ 0.00615252

+0.95%

-7.13%

-8.50%

Schrodi (SCHRODI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 304.56K
$ 304.56K$ 304.56K

$ 4.07K
$ 4.07K$ 4.07K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Schrodi (SCHRODI)

A memetoken on Ethereum and Arbitrum which celebrates the theory of quantum superposition made famous by the Schrodinger's Cat thought experiment.

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Schrodi (SCHRODI) 資源

官網

大家還在問：關於 Schrodi (SCHRODI) 的其他問題

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SCHRODI 兌換爲當地貨幣

1 SCHRODI 兌換 AUD
A$0.0048685959
1 SCHRODI 兌換 GBP
0.0024189879
1 SCHRODI 兌換 EUR
0.0029395296
1 SCHRODI 兌換 USD
$0.00306201
1 SCHRODI 兌換 MYR
RM0.013779045
1 SCHRODI 兌換 TRY
0.1074459309
1 SCHRODI 兌換 JPY
¥0.4827871167
1 SCHRODI 兌換 RUB
0.3168874149
1 SCHRODI 兌換 INR
0.2606076711
1 SCHRODI 兌換 IDR
Rp50.1968772144
1 SCHRODI 兌換 PHP
0.1809035508
1 SCHRODI 兌換 EGP
￡E.0.1558869291
1 SCHRODI 兌換 BRL
R$0.0187701213
1 SCHRODI 兌換 CAD
C$0.0043786743
1 SCHRODI 兌換 BDT
0.3659408151
1 SCHRODI 兌換 NGN
4.7546585079
1 SCHRODI 兌換 UAH
0.1285431798
1 SCHRODI 兌換 VES
Bs0.1531005
1 SCHRODI 兌換 PKR
Rs0.8521880031
1 SCHRODI 兌換 KZT
1.6064835465
1 SCHRODI 兌換 THB
฿0.1057924455
1 SCHRODI 兌換 TWD
NT$0.0999133863
1 SCHRODI 兌換 CHF
Fr0.0027251889
1 SCHRODI 兌換 HKD
HK$0.0237918177
1 SCHRODI 兌換 MAD
.د.م0.0307119603