Sashimi 圖標

Sashimi 價格 (SASHIMI)

USD

Sashimi (SASHIMI) 實時價格圖表

$0.00416895
$0.00416895$0.00416895
+0.90%(1D)

今天 Sashimi (SASHIMI) 的價格

今天 Sashimi (SASHIMI) 的實時價格爲 0.00416895 USD。目前其市值爲 $ 932.30K USD。SASHIMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sashimi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.13K USD
- Sashimi 當天價格變化爲 +1.00%
- 其循環供應量爲 223.70M USD

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Sashimi (SASHIMI) 價格表現 USD

今天內，Sashimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Sashimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001782034
在過去60天內，Sashimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005793618
在過去90天內，Sashimi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000752916300570968

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.00%
30天$ +0.0001782034+4.27%
60天$ +0.0005793618+13.90%
90天$ +0.000752916300570968+22.04%

Sashimi (SASHIMI) 價格分析

Sashimi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00400957
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$ 0.00449963
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$ 6.2
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+0.02%

+1.00%

+1.95%

Sashimi (SASHIMI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 932.30K
$ 932.30K$ 932.30K

$ 2.13K
$ 2.13K$ 2.13K

223.70M
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什麼是Sashimi (SASHIMI)

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Sashimi (SASHIMI) 資源

官網

大家還在問：關於 Sashimi (SASHIMI) 的其他問題

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SASHIMI 兌換爲當地貨幣

1 SASHIMI 兌換 AUD
A$0.0066286305
1 SASHIMI 兌換 GBP
0.0032934705
1 SASHIMI 兌換 EUR
0.004002192
1 SASHIMI 兌換 USD
$0.00416895
1 SASHIMI 兌換 MYR
RM0.018760275
1 SASHIMI 兌換 TRY
0.1462050765
1 SASHIMI 兌換 JPY
¥0.6532327755
1 SASHIMI 兌換 RUB
0.432069978
1 SASHIMI 兌換 INR
0.3547359555
1 SASHIMI 兌換 IDR
Rp68.343431688
1 SASHIMI 兌換 PHP
0.246301566
1 SASHIMI 兌換 EGP
￡E.0.212199555
1 SASHIMI 兌換 BRL
R$0.025930869
1 SASHIMI 兌換 CAD
C$0.0059615985
1 SASHIMI 兌換 BDT
0.4982312145
1 SASHIMI 兌換 NGN
6.4735038705
1 SASHIMI 兌換 UAH
0.175012521
1 SASHIMI 兌換 VES
Bs0.2084475
1 SASHIMI 兌換 PKR
Rs1.1602604745
1 SASHIMI 兌換 KZT
2.1872396175
1 SASHIMI 兌換 THB
฿0.1439538435
1 SASHIMI 兌換 TWD
NT$0.135991149
1 SASHIMI 兌換 CHF
Fr0.0037103655
1 SASHIMI 兌換 HKD
HK$0.0323927415
1 SASHIMI 兌換 MAD
.د.م0.0418145685