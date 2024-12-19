Rubidium 圖標

Rubidium 價格 (RBD)

USD

Rubidium (RBD) 實時價格圖表

$0.04791958
$0.04791958$0.04791958
+2.60%(1D)

今天 Rubidium (RBD) 的價格

今天 Rubidium (RBD) 的實時價格爲 0.04791958 USD。目前其市值爲 $ 2.23M USD。RBD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rubidium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.47K USD
- Rubidium 當天價格變化爲 +2.64%
- 其循環供應量爲 46.52M USD

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Rubidium (RBD) 價格表現 USD

今天內，Rubidium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00123307
在過去30天內，Rubidium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0575766644
在過去60天內，Rubidium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1572306734
在過去90天內，Rubidium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.032201408443465356

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00123307+2.64%
30天$ +0.0575766644+120.15%
60天$ +0.1572306734+328.11%
90天$ +0.032201408443465356+204.87%

Rubidium (RBD) 價格分析

Rubidium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04305435
$ 0.04305435$ 0.04305435

$ 0.04825543
$ 0.04825543$ 0.04825543

$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062

+0.05%

+2.64%

-7.27%

Rubidium (RBD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 21.47K
$ 21.47K$ 21.47K

46.52M
46.52M 46.52M

什麼是Rubidium (RBD)

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Rubidium (RBD) 資源

官網

大家還在問：關於 Rubidium (RBD) 的其他問題

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RBD 兌換爲當地貨幣

1 RBD 兌換 AUD
A$0.0761921322
1 RBD 兌換 GBP
0.0378564682
1 RBD 兌換 EUR
0.0460027968
1 RBD 兌換 USD
$0.04791958
1 RBD 兌換 MYR
RM0.21563811
1 RBD 兌換 TRY
1.6805396706
1 RBD 兌換 JPY
¥7.5238532558
1 RBD 兌換 RUB
4.966864467
1 RBD 兌換 INR
4.0774770622
1 RBD 兌換 IDR
Rp785.5667595552
1 RBD 兌換 PHP
2.8310887864
1 RBD 兌換 EGP
￡E.2.439106622
1 RBD 兌換 BRL
R$0.2980597876
1 RBD 兌換 CAD
C$0.0685249994
1 RBD 兌換 BDT
5.7268690058
1 RBD 兌換 NGN
74.4090446282
1 RBD 兌換 UAH
2.0116639684
1 RBD 兌換 VES
Bs2.395979
1 RBD 兌換 PKR
Rs13.3364983098
1 RBD 兌換 KZT
25.141007647
1 RBD 兌換 THB
฿1.6546630974
1 RBD 兌換 TWD
NT$1.5631366996
1 RBD 兌換 CHF
Fr0.0426484262
1 RBD 兌換 HKD
HK$0.3723351366
1 RBD 兌換 MAD
.د.م0.4806333874