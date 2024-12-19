Ropirito 價格 (ROPIRITO)
今天 Ropirito (ROPIRITO) 的實時價格爲 0.00390677 USD。目前其市值爲 $ 3.91M USD。ROPIRITO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ropirito 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 532.73K USD
- Ropirito 當天價格變化爲 -20.50%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，Ropirito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001007897971686679。
在過去30天內，Ropirito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010640799。
在過去60天內，Ropirito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Ropirito 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001007897971686679
|-20.50%
|30天
|$ -0.0010640799
|-27.23%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ropirito 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.86%
-20.50%
-51.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.
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|1 ROPIRITO 兌換 AUD
A$0.0062117643
|1 ROPIRITO 兌換 GBP
￡0.0030863483
|1 ROPIRITO 兌換 EUR
€0.0037504992
|1 ROPIRITO 兌換 USD
$0.00390677
|1 ROPIRITO 兌換 MYR
RM0.017580465
|1 ROPIRITO 兌換 TRY
₺0.1370104239
|1 ROPIRITO 兌換 JPY
¥0.6134019577
|1 ROPIRITO 兌換 RUB
₽0.4049367105
|1 ROPIRITO 兌換 INR
₹0.3324270593
|1 ROPIRITO 兌換 IDR
Rp64.0453995888
|1 ROPIRITO 兌換 PHP
₱0.2308119716
|1 ROPIRITO 兌換 EGP
￡E.0.198854593
|1 ROPIRITO 兌換 BRL
R$0.0243001094
|1 ROPIRITO 兌換 CAD
C$0.0055866811
|1 ROPIRITO 兌換 BDT
৳0.4668980827
|1 ROPIRITO 兌換 NGN
₦6.0663933883
|1 ROPIRITO 兌換 UAH
₴0.1640062046
|1 ROPIRITO 兌換 VES
Bs0.1953385
|1 ROPIRITO 兌換 PKR
Rs1.0872931587
|1 ROPIRITO 兌換 KZT
₸2.0496868805
|1 ROPIRITO 兌換 THB
฿0.1349007681
|1 ROPIRITO 兌換 TWD
NT$0.1274388374
|1 ROPIRITO 兌換 CHF
Fr0.0034770253
|1 ROPIRITO 兌換 HKD
HK$0.0303556029
|1 ROPIRITO 兌換 MAD
.د.م0.0391849031