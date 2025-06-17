Roost 價格 (ROOST)
今天 Roost (ROOST) 的實時價格爲 0.00048374 USD。目前其市值爲 $ 484.15K USD。ROOST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Roost 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Roost 當天價格變化爲 -2.40%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000903175。
在過去60天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001323234。
在過去90天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000993527382311505。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.40%
|30天
|$ -0.0000903175
|-18.67%
|60天
|$ +0.0001323234
|+27.35%
|90天
|$ -0.0000993527382311505
|-17.03%
Roost 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
-2.40%
-7.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.
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|1 ROOST 兌換 VND
₫12.7296181
|1 ROOST 兌換 AUD
A$0.0007401222
|1 ROOST 兌換 GBP
￡0.0003531302
|1 ROOST 兌換 EUR
€0.0004160164
|1 ROOST 兌換 USD
$0.00048374
|1 ROOST 兌換 MYR
RM0.0020510576
|1 ROOST 兌換 TRY
₺0.0190545186
|1 ROOST 兌換 JPY
¥0.0701374626
|1 ROOST 兌換 RUB
₽0.038070338
|1 ROOST 兌換 INR
₹0.0417564368
|1 ROOST 兌換 IDR
Rp7.9301626656
|1 ROOST 兌換 KRW
₩0.6626560764
|1 ROOST 兌換 PHP
₱0.0274957816
|1 ROOST 兌換 EGP
￡E.0.0242450488
|1 ROOST 兌換 BRL
R$0.0026460578
|1 ROOST 兌換 CAD
C$0.000653049
|1 ROOST 兌換 BDT
৳0.0591323776
|1 ROOST 兌換 NGN
₦0.7488198452
|1 ROOST 兌換 UAH
₴0.0200897222
|1 ROOST 兌換 VES
Bs0.04934148
|1 ROOST 兌換 PKR
Rs0.136995168
|1 ROOST 兌換 KZT
₸0.247940937
|1 ROOST 兌換 THB
฿0.0157554118
|1 ROOST 兌換 TWD
NT$0.0142993544
|1 ROOST 兌換 AED
د.إ0.0017753258
|1 ROOST 兌換 CHF
Fr0.0003918294
|1 ROOST 兌換 HKD
HK$0.0037925216
|1 ROOST 兌換 MAD
.د.م0.004402034
|1 ROOST 兌換 MXN
$0.0091765478