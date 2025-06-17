Roost 圖標

Roost 價格 (ROOST)

USD

Roost (ROOST) 實時價格圖表

$0.00048414
$0.00048414$0.00048414
-2.30%(1D)

今天 Roost (ROOST) 的價格

今天 Roost (ROOST) 的實時價格爲 0.00048374 USD。目前其市值爲 $ 484.15K USD。ROOST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Roost 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Roost 當天價格變化爲 -2.40%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Roost (ROOST) 價格表現 USD

今天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000903175
在過去60天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001323234
在過去90天內，Roost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000993527382311505

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.40%
30天$ -0.0000903175-18.67%
60天$ +0.0001323234+27.35%
90天$ -0.0000993527382311505-17.03%

Roost (ROOST) 價格分析

Roost 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00047154
$ 0.00047154$ 0.00047154

$ 0.00050603
$ 0.00050603$ 0.00050603

$ 0.131903
$ 0.131903$ 0.131903

-0.01%

-2.40%

-7.81%

Roost (ROOST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 484.15K
$ 484.15K$ 484.15K

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1.00B
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什麼是Roost (ROOST)

ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.

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Roost (ROOST) 資源

官網

Roost（ROOST）代幣經濟

了解 Roost（ROOST）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ROOST 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Roost (ROOST) 的其他問題

免責聲明

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ROOST 兌換爲當地貨幣

1 ROOST 兌換 VND
12.7296181
1 ROOST 兌換 AUD
A$0.0007401222
1 ROOST 兌換 GBP
0.0003531302
1 ROOST 兌換 EUR
0.0004160164
1 ROOST 兌換 USD
$0.00048374
1 ROOST 兌換 MYR
RM0.0020510576
1 ROOST 兌換 TRY
0.0190545186
1 ROOST 兌換 JPY
¥0.0701374626
1 ROOST 兌換 RUB
0.038070338
1 ROOST 兌換 INR
0.0417564368
1 ROOST 兌換 IDR
Rp7.9301626656
1 ROOST 兌換 KRW
0.6626560764
1 ROOST 兌換 PHP
0.0274957816
1 ROOST 兌換 EGP
￡E.0.0242450488
1 ROOST 兌換 BRL
R$0.0026460578
1 ROOST 兌換 CAD
C$0.000653049
1 ROOST 兌換 BDT
0.0591323776
1 ROOST 兌換 NGN
0.7488198452
1 ROOST 兌換 UAH
0.0200897222
1 ROOST 兌換 VES
Bs0.04934148
1 ROOST 兌換 PKR
Rs0.136995168
1 ROOST 兌換 KZT
0.247940937
1 ROOST 兌換 THB
฿0.0157554118
1 ROOST 兌換 TWD
NT$0.0142993544
1 ROOST 兌換 AED
د.إ0.0017753258
1 ROOST 兌換 CHF
Fr0.0003918294
1 ROOST 兌換 HKD
HK$0.0037925216
1 ROOST 兌換 MAD
.د.م0.004402034
1 ROOST 兌換 MXN
$0.0091765478