Robotaxi 圖標

Robotaxi 價格 (TAXI)

USD

Robotaxi (TAXI) 實時價格圖表

$0.00339986
$0.00339986$0.00339986
-7.30%(1D)

今天 Robotaxi (TAXI) 的價格

今天 Robotaxi (TAXI) 的實時價格爲 0.00339986 USD。目前其市值爲 $ 340.28K USD。TAXI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Robotaxi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 525.34 USD
- Robotaxi 當天價格變化爲 -7.38%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

在獲取 MEXC 上從 TAXI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TAXI 價格信息的首選平臺。

Robotaxi (TAXI) 價格表現 USD

今天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000270933132402067
在過去30天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0103396324
在過去60天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071283599
在過去90天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000270933132402067-7.38%
30天$ +0.0103396324+304.12%
60天$ +0.0071283599+209.67%
90天$ 0--

Robotaxi (TAXI) 價格分析

Robotaxi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00335678
$ 0.00335678$ 0.00335678

$ 0.00369869
$ 0.00369869$ 0.00369869

$ 0.01998264
$ 0.01998264$ 0.01998264

+0.80%

-7.38%

-35.94%

Robotaxi (TAXI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 340.28K
$ 340.28K$ 340.28K

$ 525.34
$ 525.34$ 525.34

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Robotaxi (TAXI)

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Robotaxi (TAXI) 資源

官網

大家還在問：關於 Robotaxi (TAXI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TAXI 兌換爲當地貨幣

1 TAXI 兌換 AUD
A$0.0054057774
1 TAXI 兌換 GBP
0.0026858894
1 TAXI 兌換 EUR
0.0032638656
1 TAXI 兌換 USD
$0.00339986
1 TAXI 兌換 MYR
RM0.01529937
1 TAXI 兌換 TRY
0.1193010874
1 TAXI 兌換 JPY
¥0.5360559262
1 TAXI 兌換 RUB
0.3518515114
1 TAXI 兌換 INR
0.2893620846
1 TAXI 兌換 IDR
Rp55.7354009184
1 TAXI 兌換 PHP
0.2008637288
1 TAXI 兌換 EGP
￡E.0.1731208712
1 TAXI 兌換 BRL
R$0.0208411418
1 TAXI 兌換 CAD
C$0.0048617998
1 TAXI 兌換 BDT
0.4063172686
1 TAXI 兌換 NGN
5.2792686094
1 TAXI 兌換 UAH
0.1427261228
1 TAXI 兌換 VES
Bs0.169993
1 TAXI 兌換 PKR
Rs0.9462150366
1 TAXI 兌換 KZT
1.783736549
1 TAXI 兌換 THB
฿0.1175671588
1 TAXI 兌換 TWD
NT$0.1109714304
1 TAXI 兌換 CHF
Fr0.0030258754
1 TAXI 兌換 HKD
HK$0.0264169122
1 TAXI 兌換 MAD
.د.م0.0341005958