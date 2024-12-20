Robotaxi 價格 (TAXI)
今天 Robotaxi (TAXI) 的實時價格爲 0.00339986 USD。目前其市值爲 $ 340.28K USD。TAXI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Robotaxi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 525.34 USD
- Robotaxi 當天價格變化爲 -7.38%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000270933132402067。
在過去30天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0103396324。
在過去60天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071283599。
在過去90天內，Robotaxi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000270933132402067
|-7.38%
|30天
|$ +0.0103396324
|+304.12%
|60天
|$ +0.0071283599
|+209.67%
|90天
|$ 0
|--
Robotaxi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.80%
-7.38%
-35.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.
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|1 TAXI 兌換 AUD
A$0.0054057774
|1 TAXI 兌換 GBP
￡0.0026858894
|1 TAXI 兌換 EUR
€0.0032638656
|1 TAXI 兌換 USD
$0.00339986
|1 TAXI 兌換 MYR
RM0.01529937
|1 TAXI 兌換 TRY
₺0.1193010874
|1 TAXI 兌換 JPY
¥0.5360559262
|1 TAXI 兌換 RUB
₽0.3518515114
|1 TAXI 兌換 INR
₹0.2893620846
|1 TAXI 兌換 IDR
Rp55.7354009184
|1 TAXI 兌換 PHP
₱0.2008637288
|1 TAXI 兌換 EGP
￡E.0.1731208712
|1 TAXI 兌換 BRL
R$0.0208411418
|1 TAXI 兌換 CAD
C$0.0048617998
|1 TAXI 兌換 BDT
৳0.4063172686
|1 TAXI 兌換 NGN
₦5.2792686094
|1 TAXI 兌換 UAH
₴0.1427261228
|1 TAXI 兌換 VES
Bs0.169993
|1 TAXI 兌換 PKR
Rs0.9462150366
|1 TAXI 兌換 KZT
₸1.783736549
|1 TAXI 兌換 THB
฿0.1175671588
|1 TAXI 兌換 TWD
NT$0.1109714304
|1 TAXI 兌換 CHF
Fr0.0030258754
|1 TAXI 兌換 HKD
HK$0.0264169122
|1 TAXI 兌換 MAD
.د.م0.0341005958