Riser 價格 (RIS)
今天 Riser (RIS) 的實時價格爲 0.079682 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Riser 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.63K USD
- Riser 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021354377。
在過去60天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129559425。
在過去90天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01231666019210609。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.04%
|30天
|$ -0.0021354377
|-2.67%
|60天
|$ +0.0129559425
|+16.26%
|90天
|$ -0.01231666019210609
|-13.38%
Riser 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.24%
-0.04%
+8.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities
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|1 RIS 兌換 AUD
A$0.12908484
|1 RIS 兌換 GBP
￡0.06454242
|1 RIS 兌換 EUR
€0.07729154
|1 RIS 兌換 USD
$0.079682
|1 RIS 兌換 MYR
RM0.35777218
|1 RIS 兌換 TRY
₺2.82233644
|1 RIS 兌換 JPY
¥12.56346094
|1 RIS 兌換 RUB
₽8.09808166
|1 RIS 兌換 INR
₹6.86779158
|1 RIS 兌換 IDR
Rp1,306.26208608
|1 RIS 兌換 PHP
₱4.701238
|1 RIS 兌換 EGP
￡E.4.02633146
|1 RIS 兌換 BRL
R$0.48765384
|1 RIS 兌換 CAD
C$0.11474208
|1 RIS 兌換 BDT
৳9.71961036
|1 RIS 兌換 NGN
₦123.53737916
|1 RIS 兌換 UAH
₴3.36895496
|1 RIS 兌換 VES
Bs4.223146
|1 RIS 兌換 PKR
Rs22.18904654
|1 RIS 兌換 KZT
₸42.0481914
|1 RIS 兌換 THB
฿2.76337176
|1 RIS 兌換 TWD
NT$2.63827102
|1 RIS 兌換 CHF
Fr0.07251062
|1 RIS 兌換 HKD
HK$0.61992596
|1 RIS 兌換 MAD
.د.م0.80000728