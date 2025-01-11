Riser 圖標

Riser 價格 (RIS)

USD

Riser (RIS) 實時價格圖表

$0.079682
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0.00%(1D)

今天 Riser (RIS) 的價格

今天 Riser (RIS) 的實時價格爲 0.079682 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Riser 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.63K USD
- Riser 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Riser (RIS) 價格表現 USD

今天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021354377
在過去60天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129559425
在過去90天內，Riser 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01231666019210609

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.04%
30天$ -0.0021354377-2.67%
60天$ +0.0129559425+16.26%
90天$ -0.01231666019210609-13.38%

Riser (RIS) 價格分析

Riser 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.07579
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$ 0.081404
$ 0.081404$ 0.081404

$ 0.335187
$ 0.335187$ 0.335187

-0.24%

-0.04%

+8.93%

Riser (RIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 44.63K
$ 44.63K$ 44.63K

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什麼是Riser (RIS)

A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities

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Riser (RIS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Riser (RIS) 的其他問題

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RIS 兌換爲當地貨幣

1 RIS 兌換 AUD
A$0.12908484
1 RIS 兌換 GBP
0.06454242
1 RIS 兌換 EUR
0.07729154
1 RIS 兌換 USD
$0.079682
1 RIS 兌換 MYR
RM0.35777218
1 RIS 兌換 TRY
2.82233644
1 RIS 兌換 JPY
¥12.56346094
1 RIS 兌換 RUB
8.09808166
1 RIS 兌換 INR
6.86779158
1 RIS 兌換 IDR
Rp1,306.26208608
1 RIS 兌換 PHP
4.701238
1 RIS 兌換 EGP
￡E.4.02633146
1 RIS 兌換 BRL
R$0.48765384
1 RIS 兌換 CAD
C$0.11474208
1 RIS 兌換 BDT
9.71961036
1 RIS 兌換 NGN
123.53737916
1 RIS 兌換 UAH
3.36895496
1 RIS 兌換 VES
Bs4.223146
1 RIS 兌換 PKR
Rs22.18904654
1 RIS 兌換 KZT
42.0481914
1 RIS 兌換 THB
฿2.76337176
1 RIS 兌換 TWD
NT$2.63827102
1 RIS 兌換 CHF
Fr0.07251062
1 RIS 兌換 HKD
HK$0.61992596
1 RIS 兌換 MAD
.د.م0.80000728