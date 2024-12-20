RioDeFi 圖標

RioDeFi 價格 (RFUEL)

USD

RioDeFi (RFUEL) 實時價格圖表

$0.00148319
$0.00148319$0.00148319
+5.60%(1D)

今天 RioDeFi (RFUEL) 的價格

今天 RioDeFi (RFUEL) 的實時價格爲 0.00148319 USD。目前其市值爲 $ 332.75K USD。RFUEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RioDeFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.07K USD
- RioDeFi 當天價格變化爲 +5.67%
- 其循環供應量爲 224.54M USD

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RioDeFi (RFUEL) 價格表現 USD

今天內，RioDeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，RioDeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001798931
在過去60天內，RioDeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004956101
在過去90天內，RioDeFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000122268266567444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+5.67%
30天$ +0.0001798931+12.13%
60天$ +0.0004956101+33.42%
90天$ +0.000122268266567444+8.98%

RioDeFi (RFUEL) 價格分析

RioDeFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00132422
$ 0.00132422$ 0.00132422

$ 0.00148394
$ 0.00148394$ 0.00148394

$ 0.260951
$ 0.260951$ 0.260951

+3.95%

+5.67%

-4.76%

RioDeFi (RFUEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 332.75K
$ 332.75K$ 332.75K

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

224.54M
224.54M 224.54M

什麼是RioDeFi (RFUEL)

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RioDeFi (RFUEL) 資源

官網

大家還在問：關於 RioDeFi (RFUEL) 的其他問題

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RFUEL 兌換爲當地貨幣

1 RFUEL 兌換 AUD
A$0.0023582721
1 RFUEL 兌換 GBP
0.0011717201
1 RFUEL 兌換 EUR
0.0014238624
1 RFUEL 兌換 USD
$0.00148319
1 RFUEL 兌換 MYR
RM0.006674355
1 RFUEL 兌換 TRY
0.0520451371
1 RFUEL 兌換 JPY
¥0.2338545673
1 RFUEL 兌換 RUB
0.1534953331
1 RFUEL 兌換 INR
0.1262343009
1 RFUEL 兌換 IDR
Rp24.3145862736
1 RFUEL 兌換 PHP
0.0876268652
1 RFUEL 兌換 EGP
￡E.0.0755240348
1 RFUEL 兌換 BRL
R$0.0090919547
1 RFUEL 兌換 CAD
C$0.0021209617
1 RFUEL 兌換 BDT
0.1772560369
1 RFUEL 兌換 NGN
2.3030826001
1 RFUEL 兌換 UAH
0.0622643162
1 RFUEL 兌換 VES
Bs0.0741595
1 RFUEL 兌換 PKR
Rs0.4127866089
1 RFUEL 兌換 KZT
0.7781556335
1 RFUEL 兌換 THB
฿0.0512887102
1 RFUEL 兌換 TWD
NT$0.0484113216
1 RFUEL 兌換 CHF
Fr0.0013200391
1 RFUEL 兌換 HKD
HK$0.0115243863
1 RFUEL 兌換 MAD
.د.م0.0148763957