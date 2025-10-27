RingDAO（RING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00119694 24H最高價 $ 0.00127413 歷史最高 $ 0.30361 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.12% 漲跌幅（1D） +3.98% 漲跌幅（7D） +1.73%

RingDAO（RING）目前實時價格為 $0.00124776。過去 24 小時內，RING 的交易價格在 $ 0.00119694 至 $ 0.00127413 之間波動，市場活躍度顯著。RING 的歷史最高價為 $ 0.30361，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RING 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.12%，過去 24 小時內變動為 +3.98%，過去 7 天內累計變動為 +1.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RingDAO（RING）市場資訊

市值 $ 2.11M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.62M 流通量 1.70B 總供應量 2,099,840,230.0

RingDAO 的目前市值為 $ 2.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RING 的流通量為 1.70B，總供應量是 2099840230.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.62M。