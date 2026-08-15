RecapThisBot 今日價格

RecapThisBot ($RECAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 $RECAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $RECAP。

RecapThisBot 目前市值在 $ 117,515 排名第 #-，流通供應量為 991.25M $RECAP。過去 24 小時內，$RECAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$RECAP 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +7.62%。過去一天，總交易量達到 $ 295.71。

RecapThisBot（$RECAP）市場資訊

市值 $ 117.52K$ 117.52K $ 117.52K 成交量（24H） $ 295.71$ 295.71 $ 295.71 完全稀釋市值 $ 117.52K$ 117.52K $ 117.52K 流通量 991.25M 991.25M 991.25M 總供應量 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

RecapThisBot 的目前市值為 $ 117.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 295.71。$RECAP 的流通量為 991.25M，總供應量是 998943659.0945721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 117.52K。