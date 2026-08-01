Irys 今日價格

Irys (IRYS) 今日實時價格為 NT$ 0.01707，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 IRYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01707 每 IRYS。

Irys 目前市值在 NT$ 34.14M 排名第 #-，流通供應量為 2.00B IRYS。過去 24 小時內，IRYS 的交易價格在 NT$ 0.0162（低點）和 NT$ 0.01744（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，IRYS 在過去一小時內波動了 -0.99%，過去7 天內波動了 +9.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 82.66K。

Irys（IRYS）市場資訊

市值 NT$ 34.14MNT$ 34.14M NT$ 34.14M 成交量（24H） NT$ 82.66KNT$ 82.66K NT$ 82.66K 完全稀釋市值 NT$ 170.70MNT$ 170.70M NT$ 170.70M 流通量 2.00B 2.00B 2.00B 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 ETH

Irys 的目前市值為 NT$ 34.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 82.66K。IRYS 的流通量為 2.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 170.70M。