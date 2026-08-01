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Irys 目前實時價格為 0.01707 TWD。IRYS 市值為 34,140,000 TWD。追蹤台灣的 IRYS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Irys 目前實時價格為 0.01707 TWD。IRYS 市值為 34,140,000 TWD。追蹤台灣的 IRYS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Irys實時價格 (IRYS)

1 IRYS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.54592
NT$0.54592NT$0.54592
-0.05%1D
TWD
Irys (IRYS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:11:17 (UTC+8)

Irys 今日價格

Irys (IRYS) 今日實時價格為 NT$ 0.01707，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 IRYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01707 每 IRYS。

Irys 目前市值在 NT$ 34.14M 排名第 #-，流通供應量為 2.00B IRYS。過去 24 小時內，IRYS 的交易價格在 NT$ 0.0162（低點）和 NT$ 0.01744（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，IRYS 在過去一小時內波動了 -0.99%，過去7 天內波動了 +9.42%。過去一天，總交易量達到 NT$ 82.66K

Irys（IRYS）市場資訊

NT$ 34.14M
NT$ 34.14MNT$ 34.14M

NT$ 82.66K
NT$ 82.66KNT$ 82.66K

NT$ 170.70M
NT$ 170.70MNT$ 170.70M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Irys 的目前市值為 NT$ 34.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 82.66K。IRYS 的流通量為 2.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 170.70M

Irys 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0162
NT$ 0.0162NT$ 0.0162
24H最低價
NT$ 0.01744
NT$ 0.01744NT$ 0.01744
24H最高價

NT$ 0.0162
NT$ 0.0162NT$ 0.0162

NT$ 0.01744
NT$ 0.01744NT$ 0.01744

--
----

--
----

-0.99%

-0.05%

+9.42%

+9.42%

Irys（IRYS）價格歷史 TWD

跟蹤 Irys 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0002731-0.05%
30天NT$ +0.00383+28.92%
60天NT$ -0.00172-9.16%
90天NT$ -0.03406-66.62%
Irys 今日價格變化

今天，IRYS 記錄了 NT$ -0.0002731 (-0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Irys 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00383 (+28.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Irys 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，IRYS 的變化為 NT$ -0.00172 (-9.16%)，從而更廣泛地了解其表現。

Irys 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03406 (-66.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Irys（IRYS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Irys 價格歷史頁面

Irys 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Irys 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Irys 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 IRYS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

IRYS_USDT在4小時周期內運行於0.0162的中樞上方，現價0.01634已接近R1阻力位0.01638。價格結構處於支撐與阻力區間的上半部，多空雙方在中樞與R1之間形成窄幅震盪格局。S2至R2區間構成當前主要交易帶，價格尚未有效突破R1，意味著上行空間暫時受到限制，而下方中樞則提供基礎結構性支撐。 MACD呈現金叉狀態，短期買盤動能有所聚集。RSI指標位於中性區域，顯示市場缺乏單邊極端情緒，快慢指標出現分層現象。均線組維持平走態勢，未形成明確的多頭排列或空頭壓制，波動率處於收斂階段。KDJ與StochRSI數值顯示短線動能並未出現顯著背離，買賣力量在當前價格附近達到暫時平衡。 近端關鍵阻力位位於0.01638（R1），距離現價不足0.3%。次級阻力位位於0.01655（R2），為遠端參考目標。下方最近支撐位位於0.0162（中樞），距離現價約0.9%。強力支撐位則分別位於0.01603（S1）及0.01585（S2），構成下行防禦梯隊。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Irys 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Irys (IRYS) 代幣的價格：

1. 網路採用度：Irys 的資料儲存與檢索服務的使用量，直接影響代幣的需求，因為 IRYS 被用於支付交易手續費。

2. 資料儲存市場的成長：去中心化儲存需求的擴張，將提升其效用價值。

3. 代幣的實用性：IRYS 作為永久資料儲存的支付工具，創造了內在的需求。

4. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資人信心，都會對價格走勢產生影響。

5. 競爭環境：與其他去中心化儲存解決方案（如 Arweave、Filecoin 和 IPFS）相比的表現。

6. 技術發展：協議升級、合作夥伴關係以及生態系統的改善。

7. 供應動態：代幣的分發方式、質押機制，以及流通供應量的變化。

8. 機構採用度：企業對永久資料儲存解決方案的使用，將推動長期需求。

為什麼人們想知道 Irys 今天的價格？

人們希望了解 Irys (IRYS) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。作為一種去中心化的資料儲存代幣，IRYS 的價格會影響投資人與交易者的交易利潤、資產配置，以及進出場策略。

Irys 的價格預測

Irys（IRYS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，IRYS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Irys (IRYS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Irys 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Irys 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Irys 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 IRYS 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Irys

準備好開始使用 Irys 了嗎？在 MEXC 購買 IRYS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Irys 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Irys (IRYS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Irys 將立即存入您的錢包。
Irys (IRYS) 購買教程

Irys 能做什麼？

擁有 Irys 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Irys (IRYS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Irys (IRYS)

Irys 是一個 Layer-1 資料鏈，可以釋放資料的價值——讓您可以儲存、使用 AI 和 IP 資料並從中獲利。

Irys資源

要更深入地瞭解 Irys，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Irys網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

人們還問：關於Irys的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:11:17 (UTC+8)

Irys（IRYS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Irys 的更多資訊

IRYSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 IRYS。在 MEXC 上探索 IRYSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Irys (IRYS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Irys 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
IRYS/USDT
NT$0.54624
NT$0.54624NT$0.54624
+0.05%
4.90M (USDT)
IRYS/USDC
NT$0.5488
NT$0.5488NT$0.5488
+0.88%
3.08M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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比特幣

比特幣

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.47456
NT$2.47456NT$2.47456

+307.00%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.156960
NT$0.156960NT$0.156960

-1.34%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45760
NT$0.45760NT$0.45760

-7.80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.9440
NT$10.9440NT$10.9440

+11.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.79584
NT$8.79584NT$8.79584

-3.65%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.47456
NT$2.47456NT$2.47456

+307.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.041952
NT$0.041952NT$0.041952

+118.50%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.4563424
NT$0.4563424NT$0.4563424

+31.97%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0019584
NT$0.0019584NT$0.0019584

+22.40%

Talus

Talus

US

NT$0.56640
NT$0.56640NT$0.56640

+25.44%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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IRYS
TWD
TWD

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