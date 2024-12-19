RCH Token 價格 (RCH)
今天 RCH Token (RCH) 的實時價格爲 0.439427 USD。目前其市值爲 $ 11.34M USD。RCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RCH Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 590.62K USD
- RCH Token 當天價格變化爲 -5.82%
- 其循環供應量爲 25.80M USD
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今天內，RCH Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0271651759516381。
在過去30天內，RCH Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116728509。
在過去60天內，RCH Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0196000700。
在過去90天內，RCH Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0467471156396221。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0271651759516381
|-5.82%
|30天
|$ -0.0116728509
|-2.65%
|60天
|$ -0.0196000700
|-4.46%
|90天
|$ -0.0467471156396221
|-9.61%
RCH Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+11.41%
-5.82%
-12.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RCH 兌換 AUD
A$0.69868893
|1 RCH 兌換 GBP
￡0.34714733
|1 RCH 兌換 EUR
€0.42184992
|1 RCH 兌換 USD
$0.439427
|1 RCH 兌換 MYR
RM1.9774215
|1 RCH 兌換 TRY
₺15.41070489
|1 RCH 兌換 JPY
¥68.91533641
|1 RCH 兌換 RUB
₽45.54221428
|1 RCH 兌換 INR
₹37.39084343
|1 RCH 兌換 IDR
Rp7,203.72015888
|1 RCH 兌換 PHP
₱25.96574143
|1 RCH 兌換 EGP
￡E.22.37122857
|1 RCH 兌換 BRL
R$2.74641875
|1 RCH 兌換 CAD
C$0.62838061
|1 RCH 兌換 BDT
৳52.51592077
|1 RCH 兌換 NGN
₦682.33785133
|1 RCH 兌換 UAH
₴18.44714546
|1 RCH 兌換 VES
Bs21.97135
|1 RCH 兌換 PKR
Rs122.29692837
|1 RCH 兌換 KZT
₸230.54537555
|1 RCH 兌換 THB
฿15.16902004
|1 RCH 兌換 TWD
NT$14.33410874
|1 RCH 兌換 CHF
Fr0.39109003
|1 RCH 兌換 HKD
HK$3.41434779
|1 RCH 兌換 MAD
.د.م4.40745281