Rally 今日價格

Rally (RLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 RLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RLY。

Rally 目前市值在 $ 160,705 排名第 #-，流通供應量為 5.01B RLY。過去 24 小時內，RLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.4，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RLY 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -2.84%。過去一天，總交易量達到 --。

Rally（RLY）市場資訊

市值 $ 160.71K$ 160.71K $ 160.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 398.49K$ 398.49K $ 398.49K 流通量 5.01B 5.01B 5.01B 總供應量 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Rally 的目前市值為 $ 160.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RLY 的流通量為 5.01B，總供應量是 15000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 398.49K。